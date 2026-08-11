Cầm kéo đâm người tình sau phút mặn nồng vì bị đuổi khỏi nhà giữa đêm

Sau khi bị người tình lớn hơn 6 tuổi yêu cầu rời khỏi nhà giữa đêm, Lương Văn Hưng bực tức, cầm kéo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tật 63%.

Ngày 10/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Hưng (44 tuổi, trú xã Môn Sơn, Nghệ An) về tội Giết người .

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, đầu năm 2023 Hưng nảy sinh tình cảm với chị V.T.N. (50 tuổi, trú Nghệ An). Hai người sau đó chung sống như vợ chồng tại nhà chị N.

Trong thời gian sống chung, Hưng thường xuyên ghen tuông , chửi bới khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt. Cuối năm 2025, chị N. yêu cầu Hưng rời khỏi nhà. Không chấp nhận, Hưng nhiều lần đe dọa giết người tình.

Khoảng 11h ngày 19/3/2026, Hưng đến nhà chị N. chơi, ăn uống rồi ở lại qua đêm. Sau khi hai người có quan hệ tình cảm, chị N. yêu cầu Hưng rời khỏi nhà. Bực tức vì cho rằng bản thân nhiều lần bị người tình đuổi, chửi bới, xúc phạm, Hưng đi lấy một chiếc kéo rồi bất ngờ đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực và tay chị N.

Bị cáo Lương Văn Hưng tại phiên tòa.

Bị tấn công, chị N. dùng tay chống đỡ và kêu cứu. Sau khi gây án, Hưng đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị với tỷ lệ thương tật 63%.

Tại phiên tòa, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do nhiều lần bị bị hại chửi bới, xúc phạm và đuổi khỏi nhà nên bức xúc , không kiểm soát được hành vi.

Hội đồng xét xử nhận định Hưng đã sử dụng hung khí tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Các vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, việc truy tố bị cáo về tội Giết người là có căn cứ, đúng pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Văn Hưng 12 năm tù về tội Giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 173 triệu đồng.