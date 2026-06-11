Cảm động tình em gái nuôi anh trai 25 tuổi mang hình hài "trẻ sơ sinh"

Nếu không nhìn vào những nếp nhăn, bọng mắt hằn dấu vết thời gian và nghe những âm thanh bập bẹ phát ra từ miệng, hiếm ai tin được người đàn ông này đã đi qua một phần tư thế kỷ.

Dù đã bước sang tuổi 25, anh Wang Junming (Hồ Nam, Trung Quốc) vẫn chỉ cao vỏn vẹn 66cm và mang trí khôn của một đứa trẻ. Câu chuyện về tình mẫu tử, nghĩa anh em nhà Wang đang lấy đi nước mắt của triệu cư dân mạng.

Cuộc đời đứng yên ở tuổi lên ba

Tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), người dân đã quá quen thuộc với hình ảnh một "em bé" đặc biệt trong gia đình họ Wang. Đó là anh Wang Junming. Năm nay anh đã 25 tuổi - độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đang chật vật với áp lực tốt nghiệp, tìm việc làm - nhưng thế giới của anh vẫn đứng yên. Anh chỉ cao 66cm, ngủ trước 8 giờ tối và nhận được sự cưng chiều, bế ẵm từ cả nhà.

Wang Junming ngồi bên cạnh em gái Xiaoling, khi cô còn nhỏ. Ảnh: Handout

Nếu không nhìn vào những nếp nhăn, bọng mắt hằn dấu vết thời gian và nghe những âm thanh bập bẹ phát ra từ miệng, hiếm ai tin được người đàn ông này đã đi qua một phần tư thế kỷ.

Chị Xiaoling (21 tuổi), em gái của anh Junming, bắt đầu chia sẻ những thước phim tư liệu về cuộc sống thường ngày của hai anh em lên mạng xã hội. Sự hồn nhiên của người anh "mãi không chịu lớn" cùng tình cảm ấm áp của cô em gái đã nhanh chóng chạm đến trái tim cộng đồng, giúp kênh của Xiaoling thu hút hơn 163.000 lượt theo dõi.

Xiaoling, chụp ảnh với Wang của cô ấy. Cô đã cam kết sẽ chăm sóc anh suốt đời. Ảnh: Handout

Từ sự lan tỏa này, những nhà hảo tâm đã chung tay kết nối, đưa anh Junming đến bệnh viện lớn để thăm khám. Tháng 2 vừa qua, các bác sĩ kết luận anh mắc chứng suy tuyến yên bẩm sinh. Đây là căn bệnh khiến tuyến yên không thể sản sinh các hormone cần thiết để kiểm soát quá trình trao đổi chất và phát triển thể chất.

Thông thường, căn bệnh này có thể được phát hiện và điều trị dứt điểm từ khi trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi, giúp người bệnh phát triển hoàn toàn bình thường. Đáng tiếc, anh Junming đã bỏ lỡ "giai đoạn vàng" vì hoàn cảnh gia đình quá ngặt nghèo.

Bi kịch từ cái nghèo và sự cam chịu

Thực tế, khi Junming còn nhỏ, cha mẹ từng đưa anh đến bệnh viện tuyến tỉnh ở Trường Sa để khám và được cấp thuốc. Thế nhưng, với đồng lương thợ nề ít ỏi chỉ 3.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng) của người cha, gia đình đành bất lực nhìn con dừng tiến trình điều trị.

Wang nhỏ bé khi dùng bữa ở nhà. Ảnh: Handout

Người mẹ tội nghiệp khi ấy, vì quá bế tắc và có phần duy tâm, đã tự an ủi rằng đây là "số trời" và chấp nhận sẽ chăm nuôi con trong hình hài này suốt đời.

Sau khi câu chuyện của Junming được chia sẻ, Bác sĩ nội tiết Deng Chao tại Bệnh viện Xiangya số 2 (Đại học Trung Nam) đã trực tiếp tiếp nhận ca bệnh. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy anh bị đột biến gen POU1F1 - gen điều hòa sự phát triển của cơ thể.

Bác sĩ Deng cho biết, theo một nghiên cứu năm 2021, y học thế giới mới chỉ ghi nhận 114 trường hợp mắc hội chứng này. Hiện tại, anh Junming đang được điều trị tích cực bằng liệu pháp hormone.

"Rất khó để tiên lượng chính xác kết quả điều trị ở độ tuổi này. Chúng tôi hy vọng anh ấy có thể cải thiện nhận thức và tự đi lại được, nhưng vẫn phải theo dõi sát sao xem hệ xương của anh có chịu đựng được trọng lượng cơ thể khi phát triển hay không", bác sĩ Deng chia sẻ. Dù vậy, một tin vui là căn bệnh này không ảnh hưởng đến tuổi thọ của anh.

Hình ảnh của Tiny Wang được chụp trên màn hình điện thoại di động. Ảnh: Handout

"Số phận không cho anh lớn, nhưng ban anh cho tôi"

Xiaoling chào đời sau anh trai 3 năm. Ngày cô còn học tiểu học, người mẹ bất ngờ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nghĩ mình không sống được bao lâu, bà đã hướng cô con gái nhỏ vào việc chăm sóc anh. Từ chỗ xa lánh người anh "dị biệt", Xiaoling dần cảm nhận được sợi dây cốt nhục và coi anh trai như chỗ dựa tinh thần của mình.

Dù cha mẹ luôn mong con gái có cuộc sống tự do riêng, Xiaoling vẫn tự nguyện gánh vác trách nhiệm gia đình. Cô học cách bế anh, học cách hiểu từng tiếng nấc, tiếng lầm bầm của anh. Đáp lại tình yêu của em gái, anh Junming ngày một lanh lợi hơn. Anh nhận ra cô, biết dỗi hờn và thậm chí còn chỉ chỗ giấu điện thoại mỗi khi mẹ giấu đồ của em.

Điều kỳ diệu đã đến khi người mẹ chiến thắng bạo bệnh một cách ngoạn mục. Thế nhưng, Xiaoling không chọn rời đi. Tốt nghiệp ngành điều dưỡng, thay vì đến các thành phố lớn tìm kiếm cơ hội đổi đời, cô chọn ở lại Trường Sa, làm việc cho một cơ sở thẩm mỹ để tiện đưa anh trai đi chữa bệnh.

Khi chứng kiến hành trình của hai anh em, nhiều cư dân mạng ví anh Junming như nhân vật trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng The Curious Case of Benjamin Button — người đàn ông có chu trình sinh học ngược, càng lớn càng trẻ lại. Nhưng với Xiaoling, cô không cần những phép màu viển vông, cô chỉ cần được ở bên anh.

Wang ngồi xổm vào bàn trong khi giúp đỡ trong khu vườn của gia đình. Ảnh: Handout

Cô gái trẻ đang ấp ủ dự định mở một quán mì nhỏ kết hợp livestream bán hàng để có thêm chi phí trang trải tiền thuốc men cho anh. Chia sẻ về chặng đường phía trước, Xiaoling nghẹn ngào:

"Số phận không cho anh ấy một cơ thể lớn lên bình thường, nhưng lại ban cho tôi một 'người đàn ông nhỏ bé' để yêu thương và bảo bọc suốt cuộc đời này".

Câu chuyện của gia đình họ Wang vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm và sưởi ấm trái tim của hàng triệu người. "Anh ấy có thể bất hạnh vì mang bạo bệnh, nhưng lại là người hạnh phúc nhất thế gian vì có một gia đình không bao giờ buông tay" - một bạn đọc xúc động bình luận.