Cầm dao quắm vào trường tìm giáo viên nghi 'dìm' điểm con mình

Tiền Lê
|

Cho rằng một giáo viên ở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) "dìm" điểm con mình, ông Hùng đã cầm dao quắm, điều khiển xe máy vào trường nẹt pô khiến học sinh, giáo viên hoảng sợ.

Ngày 26/5, Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã khống chế đối tượng Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú xã Ia Hrung) đi xe máy nẹt pô, mang dao quắm vào Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng) gây rối vì cho rằng con mình bị giáo viên “dìm” cho điểm số thấp.

Phạm Minh Hùng cầm dao quắm vào trường học: Sự việc gây rúng động tại gia Lai - Ảnh 1.
Phạm Minh Hùng cầm dao quắm vào trường học: Sự việc gây rúng động tại gia Lai - Ảnh 2.

Đối tượng Hùng vào trường gây rối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, Đội Cảnh sát 113 nhận được tin báo về đối tượng Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú xã Ia Hrung) mang theo dao quắm vào gây rối tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng).

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát 113 lập tức cử tổ công tác tới hiện trường , phát hiện đối tượng Hùng cầm theo dao, điều khiển xe máy vào trong sân trường nẹt pô gây mất trật tự khiến nhiều học sinh, giáo viên hoảng sợ.

Phạm Minh Hùng cầm dao quắm vào trường học: Sự việc gây rúng động tại gia Lai - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Minh Hùng được đưa về trụ sở công an.

Lực lượng công an cùng người dân trong khu vực lập tức khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, đảm bảo an toàn cho học sinh và những người xung quanh.

Tại cơ quan công an, ông Hùng khai nhận có một con lớn đã từng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và một con nhỏ đang theo học tại đây. Ông Hùng cho rằng cả hai con mình đều bị một giáo viên trong trường có biểu hiện can thiệp, “dìm” điểm số dẫn đến bức xúc nên có hành vi trên.

