Cầm 40 triệu, sắm Tết xong còn dư hơn 31 triệu: Cô gái 23 tuổi khiến tất cả sững người!

Tết của người độc thân sẽ tiết kiệm hơn, ít khoản phải chi tiêu hơn so với người đã lập gia đình. Đó là điều hiển nhiên, chúng ta đều biết. Nhưng tiết kiệm tới mức như cô gái 23 tuổi trong câu chuyện này thì không phải ai cũng làm được!

Trong bài đăng của mình, cô cho biết tiền tiết kiệm hiện có và tiền lương tháng 1/2026 (sẽ nhận vào tháng 2/2026 - trước khi nghỉ Tết), tổng cộng được 40.263.000 triệu đồng. Sau khi trừ đi hết các chi phí cần chi dịp Tết, số tiền còn lại tạm tính là khoảng 31,5 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là Tết này, cô chi chưa tới 9 triệu!

Kế hoạch tiêu Tết do cô đăng tải

“Em là nữ, năm nay 23 tuổi. Em vừa mới xin nghỉ công ty hiện tại và không có thưởng Tết nên cũng không biếu bố mẹ được nhiều. Sang năm sẽ kiếm công việc mới nên các khoản chi tiêu Tết em sẽ cố tiết kiệm nhất có thể. Trong ảnh là các khoản dự tính chi dịp này, em nhờ anh chị xem giúp em như thế đã hợp lý chưa ạ?

Riêng tiền mua sắm Tết và làm đẹp thì em không chi gì nữa, em tận dụng đồ cũ thôi ạ” - Cô chia sẻ.

Dưới phần bình luận, ai cũng phải dành lời khen - không chỉ cho kế hoạch tiêu Tết rất vừa phải, mà còn là nỗ lực tiết kiệm trước đó. Với mức lương quanh mức 7 triệu/tháng mà để dành được gần 32,5 triệu thì cũng rất đáng khen.

“Chị thấy tiêu Tết thì hợp lý rồi, còn khoản lì xì với quà biếu nhà bạn trai thì không nhất thiết phải chi cả, hoặc là lì xì, hoặc là quà thôi” - Một người góp ý.

“Bằng tuổi mà bạn này giỏi ghê… Lương 7 triệu vẫn tiết kiệm được, chẳng bù cho mình tháng nào xào tháng đó” - Một người khen.

“Phần hóa đơn mua sắm nếu tháng này lỡ chốt rồi thì thôi đành nhận, còn từ tháng sau thì cũng nên cắt hẳn em ạ. Tại mình cũng đang thất nghiệp, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Chúc em năm mới tìm được việc lương tốt hơn” - Một người vừa khuyên, vừa động viên.

“Mới 23 tuổi mà như này là giỏi rồi á, lương 7 triệu mà Tết lì xì, biếu bố mẹ 5 triệu, tính theo phần trăm thu nhập thì là 71% rồi. Nhìn số tiền thì cảm giác không đáng là bao, nhưng so với thu nhập thì em rất giỏi” - Một người bày tỏ.

Đang thất nghiệp, phải ưu tiên 3 thứ này hơn chuyện sắm Tết!

1. Tiền dự phòng

Khi chưa có thu nhập ổn định, thứ quan trọng nhất không phải là quần áo mới diện 3 mùng Tết, mà là quỹ dự phòng để trang trải, lo liệu cuộc sống sau Tết - khi chưa tìm được việc.

Thị trường việc làm sau Tết thường cạnh tranh mạnh, không phải rải CV là có việc ngay. Nếu tiêu quá tay cho mua sắm Tết, bạn sẽ tự đẩy mình vào thế bị động: áp lực tiền nhà, tiền ăn, tiền điện nước dồn lại khiến bạn dễ chấp nhận đại một công việc không phù hợp chỉ vì cần tiền gấp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngược lại, giữ được một khoản dự phòng tối thiểu cho 2-3 tháng chi tiêu sẽ giúp bạn có tâm lý vững hơn, chọn việc kỹ hơn và không rơi vào trạng thái “hết tiền trước khi hết tháng”. Tết gọn gàng một chút không đáng lo, nhưng túi tiền trống rỗng sau Tết thì lại là chuyện khác.

2. Ưu tiên đầu tư nâng cấp bản thân

Trong lúc chưa có việc, thời gian chính là tài sản lớn nhất bạn đang có. Thay vì dành quá nhiều công sức cho chuyện mua sắm, trang trí hay tụ tập liên miên, hãy đầu tư thời gian đó để làm mới CV, học thêm một kỹ năng ngắn hạn, cập nhật kiến thức ngành hoặc luyện phỏng vấn.

3. Chủ động kết nối lại với các mối quan hệ trong công việc

Nếu đang thất nghiệp, bạn nên chọn lọc các cuộc gặp gỡ đầu xuân năm mới theo hướng có giá trị cho công việc và sự nghiệp tương lai. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho những buổi tụ tập chỉ để vui, hãy tranh thủ liên lạc lại với đồng nghiệp cũ, sếp cũ, khách hàng cũ hoặc bạn bè đang làm trong ngành bạn quan tâm.

Một tin nhắn hỏi thăm đúng lúc, một buổi cà phê đầu năm có định hướng rõ ràng có thể mở ra cơ hội freelance, việc ngắn hạn hoặc một lời giới thiệu nội bộ - những thứ tác động trực tiếp đến công việc. Quan hệ nghề nghiệp tốt chính là “tài sản vô hình” có thể chuyển hóa thành tiền, còn những cuộc vui vô thưởng vô phạt thì thường chỉ làm ví mỏng đi mà thôi.