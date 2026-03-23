Cầm 2 cây vàng, ngày ngày "thấp thỏm" canh bảng giá: Nhiều người “đứng ngồi không yên” khi vàng giảm tới 10 triệu đồng/lượng sau 1 tuần

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng, sáng 23/3 giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến quanh mức 166-169 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), thậm chí có nơi dao động 168-171 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, chỉ khoảng một tuần trước, vàng từng giao dịch quanh vùng 179-182 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần, giá vàng đã “bốc hơi” hơn chục triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến này khiến nhiều người vừa mua vàng ở vùng giá cao cảm thấy lo lắng. Với những người đang cầm trong tay vài cây vàng, mỗi biến động của bảng giá dường như đều tác động trực tiếp đến tâm lý.

“Ngày nào cũng thấp thỏm mở điện thoại xem giá”

Chị Đ.T.T.Hiền (46 tuổi, Hà Nội) cho biết mình vừa mua 2 cây vàng vào ngày 15/3, đúng thời điểm giá vàng vẫn neo ở vùng cao dù đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với những phiên tăng nóng trước đó. Nhận thấy thị trường còn tiềm năng tăng, chị quyết định rút một phần tiền tiết kiệm để đầu tư.

Thời điểm đó, vàng miếng được niêm yết khoảng 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, nên chị Hiền chi hơn 365 triệu đồng để mua 2 cây vàng với kỳ vọng vừa giữ tài sản vừa có thể sinh lời. “Tôi nghĩ vàng vẫn còn dư địa tăng nên quyết định mua, với lại cũng nghe nhiều người khuyên nên mua ngay, tuần sau bán kiểu gì cũng lời”, chị kể.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, thị trường bất ngờ đảo chiều khi giá vàng liên tục điều chỉnh giảm. So với thời điểm mua vào, mức giá này đã giảm hơn 10 triệu đồng mỗi lượng, khiến chị Hiền không khỏi lo lắng.

“Dù chưa bán nhưng dạo này ngày nào tôi cũng mở điện thoại xem giá vàng, thấy giảm liên tục thì cũng khó tránh khỏi sốt ruột. Tính sơ sơ thì tôi đã thấy mình ‘đã lỗ’ hơn chục triệu chỉ sau thời gian ngắn”, chị Hiền nói.

Tương tự, chị N.T.X.Thanh (39 tuổi, Hà Nội) cho biết bản thân vừa rút một phần tiền tiết kiệm để mua vàng cách đây không lâu. Ban đầu chị chỉ định mua một cây để tích trữ, nhưng khi thấy giá tăng nhanh trong thời gian trước đó, chị quyết định mua thêm.

Chiều 17/3, chị Thanh mua vàng miếng với giá khoảng 183 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, giá vàng bắt đầu giảm mạnh khiến chị không khỏi thấp thỏm.

“Tôi xác định mua để giữ lâu dài nhưng thú thật là dạo này ngày nào cũng mở điện thoại xem bảng giá vàng. Có hôm còn kiểm tra vài lần trong ngày”, chị Thanh chia sẻ.

Không chỉ riêng hai trường hợp trên, nhiều người dân cũng cho biết họ liên tục theo dõi giá vàng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Trên các hội nhóm đầu tư, nhiều bài viết chia sẻ tâm trạng “vừa mua xong thì giá giảm” thu hút hàng nghìn lượt bình luận, cho thấy tâm lý thấp thỏm của không ít người đang nắm giữ vàng ở vùng giá cao.

Góc nhìn của người đầu tư lâu năm

Trong khi nhiều người dân cảm thấy lo lắng trước sự giảm giá nhanh của vàng trong ngắn hạn, một số nhà đầu tư lâu năm lại cho rằng đây là diễn biến khá quen thuộc của thị trường.

Theo họ, vàng vốn là tài sản chịu tác động từ nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ toàn cầu, lãi suất, tỷ giá và tâm lý thị trường. Sau những giai đoạn tăng nóng, việc giá điều chỉnh mạnh trong thời gian ngắn không phải là điều hiếm gặp.

Một nhà đầu tư vàng tại Hà Nội cho biết trong nhiều năm theo dõi thị trường, ông từng chứng kiến không ít lần giá vàng biến động vài triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vài ngày.

“Với những người mới tham gia thị trường, biến động ngắn hạn dễ gây tâm lý lo lắng. Nhưng với nhà đầu tư dài hạn, những đợt giảm như vậy đôi khi lại là cơ hội để mua thêm”, ông nhận định.

Theo ông, vàng phù hợp với chiến lược tích lũy tài sản lâu dài hơn là lướt sóng trong thời gian ngắn. Vì vậy, những người mua vàng để giữ trong nhiều năm thường ít bị ảnh hưởng bởi biến động trong vài ngày hoặc vài tuần.

Dù vậy, ông cũng cho rằng tâm lý lo lắng của người dân là điều dễ hiểu, đặc biệt với những người vừa mua vàng ở vùng giá cao. “Ngay cả nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng phải theo dõi thị trường liên tục. Việc người dân mở điện thoại xem giá vàng mỗi ngày phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với kênh đầu tư này”, ông nói.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều yếu tố bất định, vàng vẫn được nhiều người xem là một kênh giữ tài sản an toàn. Tuy nhiên, sự biến động mạnh của giá vàng trong thời gian ngắn cũng nhắc nhở rằng bất kỳ kênh đầu tư nào cũng đi kèm với rủi ro.

Với những người đang cầm trong tay vài cây vàng, câu chuyện lúc này không chỉ là lãi hay lỗ trong vài ngày, mà còn là bài học về tâm lý đầu tư.