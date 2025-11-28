Cải tiến quan trọng khiến Geran-2 tránh được tên lửa đánh chặn

Nga đang trang bị một số máy bay không người lái Geran-2 của mình bằng camera kỹ thuật số "chiếu hậu", cho phép người vận hành quan sát UAV đánh chặn của Ukraine đang tiếp cận từ phía sau và có hành động né tránh, ấn phẩm Business Insider (BI) đưa tin.

Trung tướng Yuriy Mironenko - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine phụ trách Đổi mới, trong cuộc trò chuyện với tờ BI đã cho rằng Nga liên tục thử nghiệm các loại vũ khí mới, bao gồm cả những phiên bản cải tiến của Geran-2.

"Một số chiếc Geran-2 của Nga đã được trang bị camera chiếu hậu để phát hiện và phản ứng với máy bay đánh chặn của chúng tôi", ông Mironenko nói rõ.

"Bình luận của Trung tướng Mironenko nhấn mạnh cách Nga tiếp tục thích nghi với một trong những công cụ phòng không mới nhất và được săn đón nhất của Kyiv, đó là máy bay không người lái đánh chặn", tờ BI lưu ý.

Máy bay không người lái Geran-2 của Nga đã được trang bị camera kỹ thuật số đặc biệt để quan sát phía sau.

Bên cạnh đó, Trung sĩ Lục quân Hoa Kỳ Riley Hiner cũng nói với ấn phẩm Business Insider rằng Nga đã trang bị cho UAV cảm tử Geran-2 các cảm biến hình ảnh nhiệt ở phía sau, cho phép chúng phát hiện máy bay không người lái đánh chặn đang tiếp cận từ hướng 6 giờ.

Ông Hiner giải thích rằng việc di chuyển của mục tiêu làm phức tạp công việc của người điều khiển máy bay không người lái đánh chặn, buộc họ phải điều chỉnh tốc độ và hướng bay.

Tờ BI kết luận rằng việc Nga triển khai phương tiện đánh chặn máy bay không người lái, và sau đó lắp đặt camera là một ví dụ rõ ràng về cái mà các quan chức gọi là chu kỳ hành động và phản ứng ở Ukraine, trong đó một bên phát triển năng lực của mình và bên kia học cách chống lại.