Cải tiến quan trọng được thực hiện trên máy bay MS-21

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, các chuyên gia từ Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đã tăng lực nâng cánh của máy bay chở khách MS-21 đầy triển vọng.

UAC đã phát triển một thiết kế cánh tà mới cho chiếc MS-21, loại bỏ hoàn toàn các linh kiện nhập khẩu và thay thế bằng thiết bị sản xuất trong nước. Hơn nữa, đặc tính khí động học của máy bay đã được cải thiện đáng kể, đồng thời lực nâng của cánh cũng được tăng lên.

Cánh tà được sử dụng khi cất cánh và hạ cánh, khi chúng được mở rộng hoàn toàn và gần như đóng kín. Trong khi bay, một khe hở hình thành giữa các cánh tà đã đóng, cho phép không khí đi qua và từ đó làm giảm lực nâng của cánh.

Đây là một vấn đề phổ biến đối với tất cả các loại phi cơ. Máy bay phương Tây đã giải quyết vấn đề này bằng một miếng đệm cao su, nhưng nó phải được thay thế thường xuyên do bị biến dạng liên tục dưới áp suất không khí.

Trong khi đó các chuyên gia của UAC đã phát triển một bộ phận chuyển động đặc biệt giúp khép kín khoảng cách giữa các cánh tà trong suốt chuyến bay.

Theo thuyết minh, trong quá trình cất cánh và hạ cánh, bộ phận này sẽ thu gọn lại, loại bỏ nhu cầu sử dụng bất kỳ cơ cấu hoặc bộ truyền động bổ sung nào. Việc tích hợp bộ phận nói trên vào cánh máy bay giúp cải thiện tính khí động học của MS-21 và tiết kiệm nhiên liệu.

Hiện tại, bộ phận cánh mới đang được thử nghiệm như một phần của máy bay chở khách MS-21-310 - chiếc phi cơ hoàn toàn thay thế hàng nhập khẩu từ phương Tây.