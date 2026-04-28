Cải tiến quan trọng được thực hiện trên máy bay MS-21

Bạch Dương |

Máy bay chở khách MS-21 của Nga đã được tăng lực nâng cánh, mang lại hiệu suất khai thác tốt hơn nhiều.

- Ảnh 1.

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, các chuyên gia từ Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đã tăng lực nâng cánh của máy bay chở khách MS-21 đầy triển vọng.

UAC đã phát triển một thiết kế cánh tà mới cho chiếc MS-21, loại bỏ hoàn toàn các linh kiện nhập khẩu và thay thế bằng thiết bị sản xuất trong nước. Hơn nữa, đặc tính khí động học của máy bay đã được cải thiện đáng kể, đồng thời lực nâng của cánh cũng được tăng lên.

Cánh tà được sử dụng khi cất cánh và hạ cánh, khi chúng được mở rộng hoàn toàn và gần như đóng kín. Trong khi bay, một khe hở hình thành giữa các cánh tà đã đóng, cho phép không khí đi qua và từ đó làm giảm lực nâng của cánh.

Đây là một vấn đề phổ biến đối với tất cả các loại phi cơ. Máy bay phương Tây đã giải quyết vấn đề này bằng một miếng đệm cao su, nhưng nó phải được thay thế thường xuyên do bị biến dạng liên tục dưới áp suất không khí.

- Ảnh 2.

Cải tiến đặc biệt ở cánh tà giúp tăng lực nâng cho máy bay chở khách MS-21.

Trong khi đó các chuyên gia của UAC đã phát triển một bộ phận chuyển động đặc biệt giúp khép kín khoảng cách giữa các cánh tà trong suốt chuyến bay.

Theo thuyết minh, trong quá trình cất cánh và hạ cánh, bộ phận này sẽ thu gọn lại, loại bỏ nhu cầu sử dụng bất kỳ cơ cấu hoặc bộ truyền động bổ sung nào. Việc tích hợp bộ phận nói trên vào cánh máy bay giúp cải thiện tính khí động học của MS-21 và tiết kiệm nhiên liệu.

Hiện tại, bộ phận cánh mới đang được thử nghiệm như một phần của máy bay chở khách MS-21-310 - chiếc phi cơ hoàn toàn thay thế hàng nhập khẩu từ phương Tây.

Theo Topwar
Nga

UAC

Máy bay MS-21

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Bất ngờ lai lịch của người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đe doạ tài xế công nghệ

Bất ngờ lai lịch của người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đe doạ tài xế công nghệ

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

