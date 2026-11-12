Một công nhân vận hành máy tiện tại Nhà máy KnAAZ đã nói về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất tiêm kích Su-57.

Tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ) - nơi sản xuất máy bay chiến đấu Su-57 và Su-35S, việc sản xuất các linh kiện đã được đẩy nhanh đáng kể. Điều này có được là nhờ vào một trung tâm gia công với các máy tiện 5 trục thế hệ mới.

Theo ông Timofey Kostin - một thợ vận hành máy tiện tại Nhà máy KnAAZ, trước đây một chi tiết gia công phải trải qua nhiều máy móc và công đoạn xử lý khác nhau. Giờ đây, một phần công việc này được thực hiện chỉ bởi một trung tâm gia công duy nhất.

Ông Kostin cho biết, điều này cho phép loại bỏ một số thao tác phay, khoan và thậm chí cả gia công cơ khí. Ít công đoạn chuyển tiếp hơn đồng nghĩa với việc sản xuất chi tiết hoàn thiện nhanh hơn.

Người thợ tiện đã khen ngợi thiết bị một cách đơn giản và ngắn gọn: "Chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian nhờ chiếc máy này".

Ngoài ra người thợ cũng ghi nhận sự giảm tiêu thụ năng lượng, tuy vậy mức giảm chi phí chính xác và số phút hoặc giờ tiết kiệm được cho mỗi thao tác không được nêu rõ.

Tốc độ sản xuất tiêm kích Su-57 đang được đẩy nhanh nhờ việc đưa vào dây chuyền máy móc thế hệ mới.

Trong một nhà máy sản xuất máy bay, không chỉ quá trình gia công kim loại mà còn cả những công đoạn diễn ra giữa các bước là rất quan trọng, bởi vì chi tiết cần được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Khi nhiều nhiệm vụ được thực hiện bởi một thiết bị duy nhất, chuỗi công đoạn này sẽ được rút ngắn.

Đồng thời máy móc thông minh không làm cho kiến thức thủ công trở nên thừa thãi. Ông Kostin đặc biệt nhấn mạnh vai trò của quá trình gia công thủ công.

Nếu không có hiểu biết cơ bản, rất khó để hiểu được điều gì đang xảy ra với một chi tiết, ngay cả khi sử dụng các công nghệ tiên tiến. Những nút bấm chỉ là các công cụ, nhưng con người vẫn cần phải hiểu công việc đang diễn ra.

Việc nâng cấp thiết bị là một phần của chương trình mở rộng sản xuất tại KnAAZ. Nhà máy đã kín lịch sản xuất đến năm 2030. Vào tháng 10/2026, đã có thông báo việc xây dựng buồng thứ ba để phủ lớp hấp thụ radar bằng hệ thống robot đã hoàn thành.