Cải tiến cực kỳ đáng giá trên pháo tự hành Archer

Những đợt bắn đầu tiên của hệ thống pháo tự hành Archer 8×8 155 mm đã diễn ra tại thao trường huấn luyện Boden ở Thụy Điển.

Trung đoàn Pháo binh Bodensee lưu ý trên trang Facebook rằng đợt bắn thử này là giai đoạn tiếp theo của chương trình cung cấp và giới thiệu các hệ thống pháo binh mới cho Lực lượng vũ trang Thụy Điển .

Archer 8×8 là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống do BAE Systems Bofors phát triển. Phiên bản cải tiến mới được trang bị khung gầm xe địa hình RMMV do Đức sản xuất.

Việc chuyển sang khung gầm khác đã cải thiện khả năng di chuyển chiến thuật và hoạt động của hệ thống, cũng như đơn giản hóa việc bảo trì.

Các bài kiểm tra được quan sát bởi đại diện của Trường Pháo binh (ArtSS), Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Thụy Điển (FMV), BAE Systems Bofors và RMMV.

Mục đích của cuộc thử nghiệm là để xác minh độ chính xác, độ ổn định khi bắn và sự tương tác giữa các thành phần của hệ thống mới.

Theo FMV, những lần bắn đầu tiên đã thành công - hệ thống đã chứng minh được hoàn toàn tuân thủ các đặc điểm đã công bố.

Dự kiến ​​sau khi hoàn tất các bài kiểm tra, chúng sẽ trở thành nền tảng chính cho các đơn vị pháo binh của quân đội Thụy Điển.

Bắn thử nghiệm pháo tự hành Archer trên khung gầm RMMV HX.

Ở phiên bản trước, Thụy Điển đã hoàn thành việc tiếp nhận 48 khẩu pháo tự hành vào tháng 11 năm 2022.

Hồi tháng 1 năm 2020, chi nhánh BAE Systems của Thụy Điển đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống pháo binh trên khung gầm Xe quân sự MAN (RMMV) HX2 (8×8) của Đức.

Phần pháo binh của pháo tự hành Archer được đại diện bằng pháo FH 77B 155 mm với nòng dài gấp 52 đường kính. Thiết bị nạp đạn tự động cho phép bắn 6 quả đạn trong 30 giây theo các quỹ đạo khác nhau.

Tốc độ bắn tối đa của pháo tự hành Archer là 8 - 9 phát/phút, thời gian triển khai chỉ yêu cầu vỏn vẹn 30 giây.