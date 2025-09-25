Cãi nhau vì chó ăn vụng, người đàn ông nổ súng bắn gia đình hàng xóm khiến 4 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/9, gia đình 7 người ở làng Srey Prey thuộc tỉnh Kampot đang tụ tập ăn uống, nướng thịt thì một con chó đen chạy đến cắp miếng cá nướng và bỏ chạy. Một người trong gia đình nạn nhân dùng dép ném đuổi con chó nhưng lại trúng vợ của Oum Vuthy - một sĩ quan quân đội, dẫn đến cãi vã.

Vợ của Vuthy sau đó gọi điện cho chồng. Nghi phạm nhanh chóng chạy xe máy đến hiện trường.

Tại đây, đối tượng đã nã 20 phát đạn bằng súng chưa rõ chủng loại vào gia đình nạn nhân. Hậu quả, 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Sau khi gây án, Oum Vuthy bỏ chạy. Giới chức Campuchia sau đó phát lệnh truy nã, treo thưởng 1.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt được Vuthy, đồng thời kêu gọi nghi phạm ra đầu thú.

Cảnh sát tỉnh Kampot ngày 22/9 thông báo đã bắt được nghi phạm, nói thêm rằng Vuthy đang đối mặt với cáo buộc giết người và sở hữu vũ khí trái phép.

Tại Việt Nam cũng từng xảy ra vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn liên quan đến động vật.

Theo đó, ngày 19/6/2025, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Chau Linh E (SN 1994, ngụ thị xã Tịnh Biên) để điều tra về hành vi "Giết người".

Qua điều tra, vào chiều 17/6, Linh E đi nhậu về gần nhà đã đâm phải con chó của chị Nèang Ron (SN 1975, hàng xóm Linh E) chạy trên đường. Hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn. Linh E bất ngờ lấy rìu bổ củi trên xe lao tới chém nhiều nhát vào đầu và cổ chị Ron khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ nổ súng 4 người tử vong ở tỉnh Kampot, Campuchia, tối 20/9. Ảnh: Khmer Times

Nghe tiếng con gái kêu cứu, ông Chau Ao (SN 1941, cha chị Ron) chạy ra can ngăn cũng bị Linh E chém trọng thương. Ông Ao được đưa đi cấp cứu, may mắn qua cơn nguy kịch.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã An Cư (thị xã Tịnh Biên) đã tới khám nghiệm hiện trường điều tra và bắt giữ Linh E ngay trong đêm.

Chau Linh E khai nhận hành vi giết hàng xóm tại cơ quan Công an

Trước đó, vào tối 8/6, một phụ nữ ở Vĩnh Long cũng có hành vi giết hàng xóm cũng chỉ vì chó. Theo đó, hàng xóm của Nguyễn Thị Cúc (SN 1978, ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long) nuôi chó và để chó đi tiểu trước nhà mình, nên Cúc sang phàn nàn. Tối 8/6, bà L.T.D. (SN 1960) và con gái N.T.B.P. (SN 1987, hàng xóm của Cúc, chủ con chó) sang nhà Cúc nói chuyện lại về việc trên dẫn đến cự cãi. Lúc này, P. và Cúc xảy ra đánh lộn.

Thấy mẹ đánh lộn với hàng xóm, con gái của Cúc cũng lao vào tham gia xô xát. Sau đó, P. bị đánh vào vùng đầu bất tỉnh rồi tử vong sau đó. Cúc bị công an tạm giữ hình sự để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích hậu quả dẫn đến chết người”.