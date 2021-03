Cãi nhau ỏm tỏi, chồng nhún nhường nghe lời vợ bảo mà vẫn bị mắng, lên Facebook than thở khiến dân mạng "cười bò" nhưng nể phục vì quá thâm thúy

Vợ chồng cãi nhau là điều không ai mong muốn nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi những lúc "cơm không lành canh không ngọt", quan trọng là sau đó cả 2 giải quyết như thế nào để đi đến kết cục yên ấm, hòa thuận. Mới đây, một người đàn ông Singapore đã khiến cư dân mạng cười lăn lóc khi mang chuyện nhà mình lên mạng xã hội. Câu chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng lại khiến nhiều người phải suy ngẫm và nhìn lại mình...

Thông thường, khi bạn cãi nhau hoặc có vấn đề mâu thuẫn với đối phương, bạn thường yêu cầu đối phương “hãy đặt mình vào vị trí của bạn” để hiểu và cảm thông. Tất nhiên, ai cũng hiểu câu nói này có nghĩa là "hãy tưởng tượng bản thân trong tình huống hiện tại của bạn". Thế nhưng, anh chàng Radee Ibrahim (người Singapore) lại quá ngây thơ (thực tế là cố tình tỏ ra ngây thơ) khi áp dụng câu nói này vào thực tiễn.

Chuyện là Radee và vợ có khúc mắc, chị nói rằng "put yourself in my shoes". Nếu dịch theo nghĩa đen, câu nói này có nghĩa là anh hãy cứ thử xỏ chân vào giày của em thì biết, nhưng nó là một câu thành ngữ ám chỉ rằng "anh nên đặt mình vào vị trí của em để hiểu".

Anh Radee làm đúng theo câu nói của vợ và cái kết cười vỡ bụng

Vậy nhưng Radee đã làm theo đúng nghĩa đen của câu nói, anh đi lấy đôi giày của vợ và xỏ chân mình vào, tất nhiên, đôi chân to oạch của anh chẳng thể đi vừa được đôi giày nhỏ xíu của vợ. Anh chụp ảnh với bộ mặt tiu nghỉu lên Facebook và viết dòng chú thích hàm chứa sự tủi hờn vì chẳng biết làm sao cho vừa ý vợ: "Tôi cãi nhau với vợ và cô ấy yêu cầu tôi xỏ chân vào đôi giày của cô ấy. Tôi đã làm theo yêu cầu mà cô ấy vẫn mắng mỏ tôi. Không làm gì cũng bị mắng mà làm cũng bị mắng".

Bài đăng của Radee đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ. Đa số cư dân mạng đều không thể nhịn cười với hình ảnh của Radee nhưng nhiều người cũng phải thán phục cách anh chàng này giải quyết mâu thuẫn vợ chồng. Không ít chị em phụ nữ cũng kéo chồng mình vào xem để học hỏi.

Rõ ràng, Radee biết vợ đang giận nên anh đã bày trò, giả vờ tiếp thu ý kiến của vợ và cũng khiến vợ không thể nhịn cười. Như thế này thì giận mấy cũng đành thôi vì nụ cười đã nở trên môi làm gì còn bực tức nữa.