HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cái khó ló cái hay: Trung Quốc cấm nữ giới livestream bán nội y, thế là đến lúc các trai đẹp "vào việc"

Vân Anh
|

Các quy định kiểm duyệt mới đang tạo nên làn sóng nam streamer quảng bá đồ lót nữ theo cách gây tranh cãi trên nền tảng trực tuyến Trung Quốc.

Một quy định mới trong ngành bán hàng trực tuyến đang bùng nổ tại Trung Quốc đã tạo nên xu hướng khá lạ: ngày càng nhiều người mẫu nam xuất hiện trong các buổi livestream quảng bá đồ lót và nội y nữ, trong khi các nữ người mẫu phải đối mặt với sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn từ cơ quan quản lý.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt việc thực thi các quy định về nội dung internet, cấm những nội dung mà chính quyền mô tả là "thô tục" hoặc "hở hang quá mức", theo tờ New York Times. Do đó, nhiều người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội và bán hàng trực tuyến là nữ giới đã giảm bớt các bài đăng hoặc ngừng hoàn toàn việc làm người mẫu nội y để tránh bị đình chỉ tài khoản và chịu phạt.

Nhiều người mẫu nam đã tham gia thị trường bán đồ nội y nữ

Nhiều người dùng mạng xã hội nhận thấy xu hướng này hài hước, trong khi những người khác chỉ trích các quy định vì đã tạo ra cái mà họ gọi là "cách lách luật vô lý". Một số đoạn video cho thấy các nam streamer kéo giãn dây áo ngực, thảo luận về độ thoải mái của vải và thậm chí thử những chiếc áo ngủ quá khổ nhằm thu hút người mua mà không vi phạm các quy tắc kiểm duyệt.

Ngành thương mại điện tử của Trung Quốc đã phát triển thành một lĩnh vực trị giá hàng tỷ đô la, với những người có tầm ảnh hưởng thường thúc đẩy doanh số bán hàng khổng lồ trong các lễ hội mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính quyền đã tăng cường trấn áp nội dung bị coi là không phù hợp, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến thời trang, làm đẹp và đồ lót.

Các báo cáo cho thấy một số nữ streamer đã bị cảnh cáo hoặc tạm thời cấm vì xuất hiện trong trang phục hở hang khi quảng bá sản phẩm. Điều này đã khiến nhiều nhà bán lẻ thử nghiệm các chiến thuật tiếp thị thay thế, bao gồm sử dụng ma-nơ-canh hoạt hình, mô hình do AI tạo ra và giờ là người mẫu nam.

Mặc dù xu hướng này có vẻ khác thường, một số người bán hàng cho rằng chiến lược này đã bất ngờ thúc đẩy sự tương tác và doanh số bán hàng vì người xem tò mò và cảm thấy thích thú. Người dùng mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi ảnh chụp màn hình và các đoạn video, biến một số người dẫn chương trình nam thành những nhân vật nổi tiếng trên internet chỉ sau một đêm.

Tags

Trung Quốc

livestream

mẫu nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại