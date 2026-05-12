Cái khó ló cái hay: Trung Quốc cấm nữ giới livestream bán nội y, thế là đến lúc các trai đẹp "vào việc"

Một quy định mới trong ngành bán hàng trực tuyến đang bùng nổ tại Trung Quốc đã tạo nên xu hướng khá lạ: ngày càng nhiều người mẫu nam xuất hiện trong các buổi livestream quảng bá đồ lót và nội y nữ, trong khi các nữ người mẫu phải đối mặt với sự kiểm soát nghiêm ngặt hơn từ cơ quan quản lý.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt việc thực thi các quy định về nội dung internet, cấm những nội dung mà chính quyền mô tả là "thô tục" hoặc "hở hang quá mức", theo tờ New York Times. Do đó, nhiều người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội và bán hàng trực tuyến là nữ giới đã giảm bớt các bài đăng hoặc ngừng hoàn toàn việc làm người mẫu nội y để tránh bị đình chỉ tài khoản và chịu phạt.

Nhiều người mẫu nam đã tham gia thị trường bán đồ nội y nữ

Nhiều người dùng mạng xã hội nhận thấy xu hướng này hài hước, trong khi những người khác chỉ trích các quy định vì đã tạo ra cái mà họ gọi là "cách lách luật vô lý". Một số đoạn video cho thấy các nam streamer kéo giãn dây áo ngực, thảo luận về độ thoải mái của vải và thậm chí thử những chiếc áo ngủ quá khổ nhằm thu hút người mua mà không vi phạm các quy tắc kiểm duyệt.

Ngành thương mại điện tử của Trung Quốc đã phát triển thành một lĩnh vực trị giá hàng tỷ đô la, với những người có tầm ảnh hưởng thường thúc đẩy doanh số bán hàng khổng lồ trong các lễ hội mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính quyền đã tăng cường trấn áp nội dung bị coi là không phù hợp, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến thời trang, làm đẹp và đồ lót.

Các báo cáo cho thấy một số nữ streamer đã bị cảnh cáo hoặc tạm thời cấm vì xuất hiện trong trang phục hở hang khi quảng bá sản phẩm. Điều này đã khiến nhiều nhà bán lẻ thử nghiệm các chiến thuật tiếp thị thay thế, bao gồm sử dụng ma-nơ-canh hoạt hình, mô hình do AI tạo ra và giờ là người mẫu nam.

Mặc dù xu hướng này có vẻ khác thường, một số người bán hàng cho rằng chiến lược này đã bất ngờ thúc đẩy sự tương tác và doanh số bán hàng vì người xem tò mò và cảm thấy thích thú. Người dùng mạng xã hội đã chia sẻ rộng rãi ảnh chụp màn hình và các đoạn video, biến một số người dẫn chương trình nam thành những nhân vật nổi tiếng trên internet chỉ sau một đêm.