'Cái kết' của xe biển xanh từ tin báo của người dân

Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT giao Phòng CSGT CA tỉnh Thanh Hóa xác minh, xử lý đối với phản ánh vi phạm qua mạng xã hội Facebook (Trang OFFB); Phòng CSGT Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 xác minh, làm rõ vụ việc.

Cụ thể, ngày 27/02/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã mời anh Dương Văn L (sinh năm: 1983, trú tại: xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hoá), là người điều khiển xe ô tô biển số 36A-000.xx (nền biển màu xanh, chữ và số màu trắng) đến trụ sở Công an xã Kim Tân để làm việc.

Qua xác minh lực lượng CSGT đã xác định xe ô tô biển số 36A-000.xx thuộc một đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hoá.

Công an tỉnh Thanh Hoá làm việc với chủ xe biển xanh. Ảnh: Cục CSGT

Quá trình làm việc, lái xe hoàn toàn toàn đồng ý với hành vi vi phạm và chấp nhận chịu xử lý theo quy định của pháp luật. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ sô 1, PC08 Thanh Hóa đã tiên hành lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đôi với các hành vi:

Điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng;

Điều khiển xe có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên, quy định tại điểm b khoản 6 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng, trừ 02 điểm GPLX;

Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, quy định tại điểm c khoản 4 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng;

Tổng mức tiền phạt đối với lái xe Dương Văn L là: 6.200.000 đồng, trừ 02 điểm GPLX.

CLIP người dân quay cảnh vi phạm của phương tiện. Nguồn: Cục CSGT

Đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là cơ quan hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa về hành vi vi phạm:

Đưa phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông, quy định tại điểm a khoản 11 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 20.000.000 đến 24.000.000 đồng;

Không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định, quy định tại điểm h khoản 7 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ, phạt tiền từ 8.000.000 đến 12.000.000 đồng;

Tổng mức tiền phạt đối với chủ phương tiện là cơ quan hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa là: 32.000.000 đồng.

Mọi hành vi vi phạm sẽ không thoát khỏi sự giám sát của Nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT.

Người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.