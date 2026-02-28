Công an xác minh clip ô tô bán tải nghi cố tình "tạt đầu" chèn ngã người đi xe máy chở trẻ em

Chiều 28-2, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang xác minh làm rõ clip ghi lại cảnh một ô tô bán tải có hành vi tạt ngang chèn ngã chiếc xe máy, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video cho thất hồi 21 giờ 15 phút ngày 27-2, ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông trên đường Vành đai 3 bất ngờ "tạt đầu" xe máy. Bị "tạt đầu" bất ngờ, người điều khiển xe máy cùng người phía sau bế một trẻ em ngã xuống đường.
Nguồn: Otofun
Ngay sau khi "tạt đầu" làm đổ xe máy, tài xế ô tô đã điều khiển chiếc xe bán tải bỏ đi. Ngã xuống đường, song rất may mắn là cả 3 người trên xe máy đều không bị chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều cán phải.