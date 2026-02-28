HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Công an xác minh clip ô tô bán tải nghi cố tình "tạt đầu" chèn ngã người đi xe máy chở trẻ em

Nguyễn Hưởng |

Bị chiếc xe bán tải "tạt đầu" bất ngờ, người điều khiển xe máy cùng người phụ nữ phía sau bế một trẻ em ngã xuống đường.

Chiều 28-2, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang xác minh làm rõ clip ghi lại cảnh một ô tô bán tải có hành vi tạt ngang chèn ngã chiếc xe máy, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ô tô bán tải tạt đầu xe máy chèn ngã người chở trẻ em gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Ô tô bán tải nghi cố tình "tạt đầu" chèn ngã người đi xe máy chở trẻ em. Ảnh: Gif

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video cho thất hồi 21 giờ 15 phút ngày 27-2, ô tô bán tải màu ghi xám (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông trên đường Vành đai 3 bất ngờ "tạt đầu" xe máy. Bị "tạt đầu" bất ngờ, người điều khiển xe máy cùng người phía sau bế một trẻ em ngã xuống đường.

Nguồn: Otofun

Ngay sau khi "tạt đầu" làm đổ xe máy, tài xế ô tô đã điều khiển chiếc xe bán tải bỏ đi. Ngã xuống đường, song rất may mắn là cả 3 người trên xe máy đều không bị chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều cán phải.

