Cái kết của nữ diễn viên đập tiền đi "tu sửa”, quyết thành “Kim Tae Hee Trung Quốc”

Kim Tae Hee là một trong những tường thành nhan sắc của xứ sở kim chi với gương mặt đẹp tự nhiên không tì vết. Không chỉ khiến bao khán giả say đắm, bà xã Bi Rain còn được đồng nghiệp xứ Trung coi như hình mẫu để "trùng tu" nhan sắc, đó là nữ diễn viên Triệu Anh Tử. Mới đây, Triệu Anh Tử đã hé lộ điều này trên sóng livestream.

Triệu Anh Tử cho biết mình đã "đập" số tiền lớn, chỉ riêng chiếc mũi đã tốn kém đến mấy trăm triệu đồng nhưng lại kết quả không được như ý, chẳng hề giống "bản mẫu" chút nào. Nữ diễn viên tâm sự, cô đã "đập đi xây lại" gần như toàn bộ gương mặt, chỉ có đôi mắt là không đụng chạm gì vì: "Tôi tự tin là đôi mắt của mình to hơn mắt Kim Tae Hee".

Triệu Anh Tử là số ít những ngôi sao Hoa ngữ không ngần ngại khi nói về việc "động dao kéo" để nâng tầm nhan sắc trước ống kính truyền thông. Tháng 4 năm nay, nữ diễn viên cho biết, cô đã "trùng tu" lại gương mặt.

Tuy nhiên, cư dân mạng đều cho rằng gương mặt hiện tại của Triệu Anh Tử chẳng hề giống với Kim Tae Hee chút nào. Nhiều người còn nghi ngờ cô chỉ lôi bà xã Bi Rain vào câu chuyện để "ké fame".

Triệu Anh Tử tuyên bố đã phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành "Kim Tae Hee bản Trung".

Tuy nhiên, nữ diễn viên Cbiz phải ngậm ngùi thừa nhận việc "trùng tu" đã thất bại vì chẳng hề giống bản mẫu tẹo nào.

Triệu Anh Tử bước chân vào làng giải trí từ năm 2007 và từng là "con cưng" được đài Hồ Nam o bế, được góp mặt trong loạt phim đình đám như Thần Điêu Hiệp Lữ, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kỳ, Tân Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện...

Tuy nhiên, Triệu Anh Tử chưa ghi được dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật. Khi nói về cô, công chúng thường nghĩ ngay tới những chiêu trò lố lăng, thị phi để thu hút sự chú ý của công chúng như giả vờ ngất xỉu trên thảm đó, tự xưng là Địch Mịch Mạnh Trát (ám chỉ nhan sắc của mình là sự kết hợp của 4 mỹ nhân đình đám Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Mạnh Tử Nghĩa và Cổ Lưc Na Trát), "xé luật" mặc hở đến mức bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes…

Triệu Anh Tử từng là cái tên đầy tiềm năng của giới phim ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô lại chọn đi theo con đường thị phi để nổi tiếng nhanh.

Nữ diễn viên từng giả vờ ngất xỉu trên thảm đỏ.

Và cố tình ăn mặc trái luật để "chơi trội", kết quả bị đuổi khỏi thảm đỏ Cannes.

1 trong những chiêu trò gây phẫn nộ nhất của Triệu Anh Tử lợi dụng tên tuổi của các nam nghệ sĩ để dựng chuyện hẹn hò. Trong đó, những đối tượng bị Triệu Anh Tử lôi vào drama bao gồm Lâm Canh Tân, Thành Nghị, Hồ Nhất Thiên...

Không chỉ vậy, Triệu Anh Tử còn livestream tung tin giật gân khi khẳng định nam nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn là Cha Eun Woo hẹn hò với bạn thân của cô, thậm chí còn chi hàng chục triệu won để mua quà tặng. Những thông tin này bùng nổ khắp MXH khiến công ty quản lý của Cha Eun Woo phải lên tiếng phủ nhận.

Với việc sẵn sàng đánh đổi thể diện để làm những trò lố, Triệu Anh Tử được xem là cái tên "tâm cơ", "kẻ gây rối" nhiều thị phi nhất Cbiz khi liên tục gây phiền phức để được chú ý. Do hình tượng ngày càng xấu, nữ diễn viên không được các nhà sản xuất giao vai diễn, cho nên chỉ có thể dựa vào việc livestream để duy trì tên tuổi.

Không ít khán giả đã yêu cầu cơ quan quản lý văn hóa xử phạt cấm sóng, xóa bỏ tài khoản MXH của Triệu Anh Tử vì cô liên tục vi phạm quy định về trật tự công cộng, lan truyền tin giả trên không gian mạng.

Nguồn: baijiahao