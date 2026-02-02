Cái kết của người vợ trẻ trong mối tình ông - cháu gây sốc showbiz: Điên loạn, lang thang đầu đường xó chợ ăn xin

Tại showbiz Trung Quốc, nói đến mối tình lệch tuổi gây sốc và có cái kết bi kịch nhất, công chúng nhớ đến ngay nhạc sĩ Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân. Cả hai chênh nhau đến 40 tuổi. Vì vậy, chuyện tình của họ không được gia đình hai bên lẫn dư luận xứ tỷ dân ủng hộ.

Mối tình ông - cháu gây tranh cãi nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Lý Khôn Thành sinh năm 1956, là nhạc sĩ có tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Ông từng làm quản lý của công ty âm nhạc Thời Quang Thành Bảo. Lý Khôn Thành từng có một đời vợ và 2 con trai. Đến năm 2013, Lý Khôn Thành khiến công chúng sốc nặng khi công khai hẹn hò với Lâm Tĩnh Ân (1996). Hai người gặp nhau và phát triển tình cảm vào năm 2013 sau khi Lý Khôn Thành làm thầy dạy nhạc cho cô cháu nhỏ. Lúc đó, Tĩnh Ân là nữ sinh vừa tròn 17 tuổi, còn nhạc sĩ này đã ở ngưỡng U60.

Khi công bố yêu nhau, mối quan hệ chênh lệch 40 tuổi của Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành bị phản đối kịch liệt. Cha Lâm Tĩnh Ân tuyên bố từ mặt con gái và cắt đứt quan hệ với bạn cũ Lý Khôn Thành. Người nhà Tĩnh Ân thậm chí còn kiện Lý Khôn Thành ra tòa với cáo buộc dụ dỗ trẻ vị thành niên. Nhưng cuối cùng, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn đến với nhau bất chấp gièm pha trong dư luận. Lâm Tĩnh Ân còn bỏ học, chuyển đến sống với nhạc sĩ Đài Loan và được ông chăm lo cuộc sống từ năm 2014.

Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân là cặp "ông - cháu" từng gây sốc cho cả showbiz Trung Quốc vì chuyện tình của mình. Ảnh: Sohu.

Gữa năm 2015, Lý Khôn Thành một lần nữa khiến truyền thông và dân mạng chú ý khi tuyên bố sẽ hôn với bạn gái vào tháng 11/2016, khi Lâm Tĩnh Ân tròn 20 tuổi. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành. Mãi đến tháng 2/2023, họ trở thành vợ chồng hợp pháp vào thời điểm sức khỏe của Lý Khôn Thành sa sút. 2 tháng sau, Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67 vì ung thư đại trực tràng. Từ đây, cuộc đời của Lâm Tĩnh Ân chính thức rơi xuống vực thẳm.

Bi kịch của cô gái trẻ: Hóa điên sau cái chết của chồng, không nơi nương tựa

Sau khi chồng nhạc sĩ qua đời, Lâm Tĩnh Ân và Lý Trác Hiên - con trai Lý Khôn Thành - xảy ra tranh chấp về quyền thừa kế. Trải nhiều cuộc tranh cãi kịch liệt, Lâm Tĩnh Ân và Lý Trác Hiên mới đạt được thỏa thuận phân chia tài sản. Lâm Tĩnh Ân nhận 38 tỷ đồng, gồm quyền sở hữu căn nhà ở Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) và 10 triệu TWD (7,9 tỷ đồng).

Tuy nhiên, thay vì sống tiết kiệm, lên kế hoạch cho tương lai, cô lại bán tháo luôn căn nhà từng sống với người chồng quá cố để thuê khách sạn hạng sang lưu trú. Với lối sống phung phí, chi tiêu không kiểm soát và chẳng biết làm ra tiền, chỉ sau 7 tháng, Lâm Tĩnh Ân đã cạn túi. Đêm Giao thừa 2024, Lâm Tĩnh Ân bị chủ khách sạn đuổi ra khỏi phòng vì có hành vi kỳ lạ, không ngừng đập phá đồ đạc gây tổn thất.

Lâm Tĩnh Ân phá sạch tài sản thừa kế của Lý Khôn Thành chỉ trong chưa đầy 1 năm. Ảnh: Sohu.

Không lâu sau, truyền thông quay được hình ảnh Lâm Tĩnh Ân ngồi đờ đẫn, vật vạ, cô quạnh và tinh thần bất ổn ở trụ ATM. Trong suốt quá trình, vợ trẻ cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành liên tục nói chuyện một mình. Một số người đã ngỏ ý giúp đỡ cô đi điều trị tâm lý và hỗ trợ công việc nhưng đều bị Tĩnh Ân từ chối rồi cô bỏ chạy. Đầu tháng 6/2024, chị gái Lý Khôn Thành xác nhận thông tin Lâm Tĩnh Ân đã phát điên. Người này cho biết Lâm Tĩnh Ân mắc bệnh tâm thần, tình trạng lúc tốt lúc xấu sau khi trải qua cú sốc chồng qua đời và mất đi chỗ dựa tinh thần lẫn tài chính.

"Lâm Tĩnh Ân rất đáng thương. Cô ấy đã điên loạn và mất kiểm soát sau khi em trai tôi qua đời. Lâm Tĩnh Ân suốt ngày đờ đẫn, nhếch nhác lang thang trên phố. Chúng tôi cũng không biết chính xác nơi Lâm Tĩnh Ân ở, chỉ biết cô ấy đang trong tình cảnh khó khăn, bữa đói bữa no và tinh thần bất ổn", chị gái cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành nói.

Chị gái cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành cho biết Lâm Tĩnh Ân đã hóa điên sau cú sốc chồng qua đời, trắng tay. Ảnh: Sohu.

Không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, không việc làm, không có nơi để ở lại thêm việc bị nghiện rượu nặng, Lâm Tĩnh Ân rơi vào trạng thái cùng cực với cuộc sống dưới đáy xã hội. Cô từng cầu cứu gia đình, mong được cha mẹ giúp đỡ nhưng không nhận được hồi đáp. Kể từ đó, Lâm Tĩnh Ân buông xuôi, bỏ mặc bản thân.

Cô cứ sống lang thang, không có chỗ ở cố định và suốt ngày phơi mặt ngoài đường xin ăn, thậm chí còn đi lấy trộm đồ rồi bị cảnh sát bắt. Theo tờ ETtoday, Lâm Tĩnh Ân thường quanh quẩn hoặc ngủ nhờ ở khu nhà vắng người, trạm tàu điện, cây AMT... Cuộc sống vất vưởng không lối thoát khiến tình trạng bất ổn tâm lý của Lâm Tĩnh Ân ngày ngày càng trầm trọng và hóa thành người điên dại, lúc tỉnh lúc mê.

Thi thoảng cô gái trẻ lại trở về chỗ ở cũ từng sống với Lý Khôn Thành quậy phá, gây ồn ào mất trật tự làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Về sau, khi mọi người đều biết về tình trạng bất thường của cô gái 30 tuổi, họ nhắm mắt làm ngơ, không báo cảnh sát bắt Lâm Tĩnh Ân.

Đến cuối năm 2024, Lâm Tĩnh Ân thú nhận bản thân gặp vấn đề tâm thần, phải uống thuốc điều trị. Cuối tháng 2/2025, Lâm Tĩnh Ân đã âm thầm xóa bỏ tài khoản MXH của Lý Khôn Thành. Hành động này của Lâm Tĩnh Ân được cho là nhằm dứt tình, xóa sạch mọi dấu vết về mối tình lệch tuổi gây tranh cãi 1 thời. Sau đó, truyền thông gọi điện cho cha của Lâm Tĩnh Ân để hỏi về tình hình, nhưng ông không biết con gái đang làm gì, ở đâu và tại sao lại xóa tài khoản của Lý Khôn Thành.

Không tiền tiêu, không nhà để về do bị cha mẹ từ mặt, Lâm Tĩnh Ân sống vất vưởng trên phố, đi ăn xin để sống qua ngày và hóa điên dại. Ảnh: ETtoday.

Cuộc sống túng quẫn, vất vưởng khiến Lâm Tĩnh Ân từng nhiều lần ăn trộm đồ của người khác và bị cảnh sát bắt.



