Cái kết cho hot girl, người mẫu quậy banh showbiz

Sau "Hồng Tỷ" Tư Hiểu Địch, showbiz Trung Quốc vừa tiếp tục bị "San Tỷ" náo loạn. Vào tối 18/1, hot girl kiêm người mẫu Bạch San San đã gây chấn động khi công rao bán ảnh giường chiếu của tài tử Ngô Lỗi với giá 10.000 tệ (37 triệu đồng)/tấm. Ngoài ra, Bạch San San cũng nhấn like bài đăng tố cáo Hà Du Quân ngoại tình sau lưng siêu mẫu Hề Mộng Dao. Những bài viết của Bạch San San nhanh chóng gây bão mạng xã hội, đứng đầu hot search MXH Weibo. Rất nhanh chóng, phía Ngô Lỗi đã phủ nhận thông tin Bạch San San đưa ra và tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người đẹp này.

Sau 1 đêm quậy tung Cbiz, đến sáng 19/1, tất cả tài khoản MXH của Bạch San San đều "bay màu". Toàn bộ bài đăng bóc phốt người nổi tiếng, rao bán ảnh nóng của Ngô Lỗi và thông tin của Bạch San San bị xóa sổ khỏi Internet. Phía Sina cho biết họ đã nhận được khiếu nại về việc người đẹp này gây rối, nghi vấn có hành vi xâm phạm quyền riêng tư, bôi nhọ danh dự của người khác trên không gian mạng. Vì vậy, Sina đã lập tức xử lý, khóa tài khoản MXH của Bạch San San theo đúng quy định, nguyên tắc ứng xử đã đặt ra cho người dùng Weibo.

Bạch San San đăng bài tố thiếu gia trùm sòng bạc Macau Hà Du Quân ngoại tình, rao bán ảnh giường chiếu của Ngô Lỗi. Ảnh: Sina.

Sáng nay (19/1), toàn bộ tài khoản MXH của Bạch San San đều bị xóa bỏ. Ảnh: Sina.

Trước đòn trừng phạt từ nền tảng, Bạch San San tiếp tục có phát ngôn thách thức. Cô tố cáo Ngô Lỗi có tật giật mình, khiếu nại với nền tảng khiến cô bị đóng tài khoản MXH. Người đẹp này còn cho biết cô đã nhận được 1 khoản tiền không rõ nguồn gốc, nghi vấn Ngô Lỗi đang muốn dùng tiền bịt miệng để ém nhẹm scandal đời tư. Đáp lại động thái mới nhất của Bạch San San, Ngô Lỗi đích thân ra mặt bác bỏ. Anh khẳng định mình không hề quen biết hot girl thị phi và giao cho luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện Bạch San San ra tòa.

Hiện, vụ đấu tố của Bạch San San và Ngô Lỗi chiếm sóng truyền thông và MXH Trung Quốc. Tuy nhiên, báo giới Trung Quốc cũng lưu ý rằng những tố cáo mà Bạch San San nhắm đến "em trai quốc dân" Ngô Lỗi và cả Hà Du Quân chưa thể xác minh thực hư. Do đó, công chúng không nên suy đoán, công kích ác ý các nghệ sĩ liên quan.

Bạch San San đấu tố cực gắt với "em trai quốc dân" Ngô Lỗi. Ảnh: Weibo.

Trước Bạch San San, showbiz Trung Quốc gặp phải sóng gió vì hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, hay còn gọi là Hồng Tỷ). Khi năm mới 2026 mới trôi qua được 3 ngày, Tư Hiểu Địch đã gây sốc khi tuyên bố cô có mối quan hệ tình ái với 15 nam nghệ sĩ hạng A của Cbiz như Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Châu Kỳ, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo... Không chỉ phát ngôn gây sốc, Tư Hiểu Địch còn đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tư của các nam nghệ sĩ, và phát tán lên MXH bức ảnh giường chiếu của Lộc Hàm.

Tuyên bố của người đẹp này khiến hơn chục sao nam bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Các nam thần này bị mỉa mai, công kích dữ dội. Với việc phát tán hình ảnh, tin nhắn riêng tư ra ngoài, Tư Hiểu Địch dính đòn trừng phạt của các nền tảng MXH. Loạt tài khoản Weibo, Douyin, Xiaohongshu của Tư Hiểu Địch đều bị khóa và hạn chế hiển thị khi tìm kiếm. Để bảo vệ danh tiếng, hàng chục sao nam đã tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với Tư Hiểu Địch.

Trong diễn biến mới nhất, tờ China Times cho biết cảnh sát đã tiếp nhận đơn khiếu nại và đang điều tra hành vi gây rối của Tư Hiểu Địch. Giới luật sư cho biết hành vi của hot girl thị phi này đã đủ để cấu thành tội phỉ báng, vu khống và bôi nhọ danh dự người khác. Không chỉ vậy, cô còn phát tán hình ảnh nhạy cảm, lịch sử trò chuyện riêng tư của các nam nghệ sĩ. Đây được xem là tình tiết tăng nặng đối với Tư Hiểu Địch. Nếu bị kết tội, Tư Hiểu Địch đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù giam.

"Hồng Tỷ" Tư Hiểu Địch bị xóa sổ trên MXH, đối mặt với mức án 7 năm tù giam. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu