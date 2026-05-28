Cái kết cho gã công nhân sát hại chủ quán cà phê để cướp tài sản ở Tây Ninh

Ngày 28-5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với Trần Văn Quý (23 tuổi, quê xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau) về tội giết người.

Tuyên tử hình thanh niên ra tay sát hại chủ quán nước ven quốc lộ. Ảnh: Công Minh

Theo cáo trạng, Quý sống tại nhà cha mẹ vợ ở ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh và làm công nhân. Do thiếu nợ, không có khả năng chi trả và cần tiền tiêu xài, sáng 12-7-2025, Quý chạy xe máy đi mua dao, thuốc ngủ rồi pha vào chai nước, đồng thời dùng băng keo che một phần biển số xe để đi tìm người cướp tài sản.

Ban đầu, Quý định rủ bạn ra uống nước có pha thuốc ngủ để cướp tài sản nhưng lo bị phát hiện nên đổi ý, chuyển sang nhắm vào các chủ quán nước ven đường.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Quý vào một quán cà phê võng trên Quốc lộ 1, thuộc khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, gọi nước uống và quan sát tìm cơ hội gây án.

Thấy quán chỉ có một mình nữ chủ quán, bên trong có camera, khoảng một giờ sau Quý đi ra khu vực nhà vệ sinh phía sau, cố tình để lại một chiếc ví da rồi quay lại báo có người đánh rơi.

Khi bà chủ quán vào nhà vệ sinh kiểm tra, Quý dùng dao tấn công liên tiếp đến khi nạn nhân gục xuống. Sau đó, bị cáo cướp đôi bông tai nạn nhân đang đeo, ngắt cầu dao để tắt camera rồi lấy thêm một điện thoại cùng vài chục ngàn đồng tiền mặt.

Sau khi gây án, Quý mang đôi bông tai và điện thoại đi bán được gần 2,7 triệu đồng rồi trở về nhà vợ ở xã Thạnh Đức. Đến chiều cùng ngày, khi đang đi làm thì bị công an bắt giữ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự quyết liệt trong việc tước đoạt tính mạng người khác để cướp tài sản, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người.

Ngoài ra, Quý còn bị tuyên 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.