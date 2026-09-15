Cái giá của Đan Trường ở tuổi 50

Đây là thông tin được khán giả quan tâm nhất lúc này do ca sĩ Đan Trường công bố.

Mới đây, ca sĩ Đan Trường đã chính thức công bố giá vé minishow “50 năm cuộc đời” sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tới đây tại Nhà hát TP HCM.

Theo thông tin được nam ca sĩ công bố, chương trình có 4 hạng vé gồm: VIP 2,5 triệu đồng, GOLD 1,6 triệu đồng, TITAN 1,2 triệu đồng và SILVER 800.000 đồng. Vé được mở đăng ký trước vào 9h ngày 16/9/2026.

Sơ đồ vị trí ghế ngồi tại minishow “50 năm cuộc đời” (Ảnh: FBNV)

Việc chọn đúng ngày sinh nhật để thực hiện chương trình “50 năm cuộc đời” có thể được xem là một dịp để Đan Trường gặp lại khán giả và những đồng nghiệp đã đồng hành với anh trong nhiều năm.

Theo đó Đan Trường là một trong những ca sĩ nổi tiếng từ cuối thập niên 1990, gắn với thời kỳ hoàng kim của thị trường nhạc trẻ Việt Nam. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc như “Kiếp ve sầu”, “Tình đơn phương”, “Đi về nơi xa”, “Tình khúc vàng”, “Mãi mãi một tình yêu” cùng nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt.

Đan Trường nổi tiếng với nhiều bài như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương và các ca khúc nhạc Hoa lời Việt (Ảnh: FBNV)

Năm 1997, “Kiếp ve sầu” trở thành một trong những bản hit đầu tiên đưa tên tuổi Đan Trường đến gần với đông đảo khán giả trẻ. Năm 2002, anh tổ chức liveshow đầu tiên “Bài ca tình yêu” tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM và chương trình khi đó cháy vé.

Trong sự nghiệp, Đan Trường từng 7 lần liên tiếp nhận giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” của Làn Sóng Xanh. Anh cũng được trao giải Thành tựu tại Làn Sóng Xanh năm 2023.

Không chỉ theo đuổi nhạc trẻ, Đan Trường còn tạo dấu ấn với dân ca và các ca khúc mang âm hưởng truyền thống. Trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát năm 2025, anh dành một phần chương trình cho dân ca miền Tây và sử ca, bên cạnh những bản hit từng làm nên tên tuổi.

Đây cũng là chương trình mà Đan Trường từng gọi là liveshow cuối trong sự nghiệp, khi anh cho biết sức khỏe và nhiều yếu tố khác có thể khiến việc thực hiện những chương trình quy mô lớn trở nên khó khăn trong những năm tiếp theo.