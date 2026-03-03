Cái giá cho nhan sắc tiên tử của mỹ nhân đẹp nhất thế giới, chỉ có tài phiệt mới dám làm điều này

Sau hơn 3 năm kể từ album BORN PINK, BLACKPINK chính thức tái xuất với mini album DEADLINE - màn comeback được xem là một trong những sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất của Kpop trong năm nay. Khoảng thời gian vắng bóng đủ dài khiến mọi động thái của nhóm ngay từ khi "nhá hàng" đã nhanh chóng leo top xu hướng toàn cầu.

Dù nhận về không ít ý kiến trái chiều xoay quanh màu sắc âm nhạc lẫn định hướng hình ảnh, DEADLINE vẫn chứng minh sức hút khó thay thế của nhóm nữ nhà YG. Album nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế và trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng fan lẫn netizen.

MV GO - BLACKPINK

Không chỉ âm nhạc, diện mạo của các thành viên tiếp tục là điểm thu hút lớn. Và như thường lệ, Rosé lại trở thành tâm điểm nhờ visual mang màu sắc "tiên tử" đặc trưng. Đáng chú ý, mái tóc vàng bạch kim gần như hoàn hảo của nữ idol tiếp tục khiến netizen đặt câu hỏi vì sao Rosé có thể duy trì màu tóc khó chăm sóc bậc nhất này trong thời gian dài đến vậy mà hiếm khi để lộ chân tóc đen.

Bí mật phía sau cuối cùng cũng được hé lộ thông qua chia sẻ mới đây của hair stylist ChaCha - người đồng hành cùng Rosé trong nhiều dự án lớn. ChaCha là nhà tạo mẫu tóc có tiếng trong giới làm đẹp Hàn Quốc, từng làm việc với nhiều nghệ sĩ và các chiến dịch thời trang quốc tế, đồng thời là người trực tiếp chịu trách nhiệm duy trì màu tóc biểu tượng cho giọng ca chính BLACKPINK.

Theo lời anh, Rosé đã giữ màu tóc vàng liên tục suốt khoảng 7 năm - một con số hiếm thấy ngay cả trong ngành giải trí vốn nổi tiếng với việc thay đổi hình ảnh liên tục. Để duy trì sắc độ vàng sáng đồng nhất, cô phải dặm chân tóc định kỳ hai tuần một lần. Đây là tần suất cực cao bởi tóc tẩy vốn dễ hư tổn, đồng thời yêu cầu kỹ thuật xử lý chính xác để tránh lệch màu hoặc gãy rụng.

Mái tóc vàng trở thành thương hiệu của Rosé suốt 7 năm qua

Điều đáng nói là lịch trình toàn cầu của Rosé khiến việc chăm sóc tóc trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Khi nữ idol hoạt động tại Mỹ hoặc châu Âu, stylist không thể chờ cô trở về Hàn Quốc mà buộc phải bay thẳng đến địa điểm làm việc. Có những chuyến đi kéo dài hơn 12 tiếng chỉ để thực hiện quy trình tẩy và nhuộm chân tóc trong vỏn vẹn 3-4 tiếng tại khách sạn trước khi lập tức quay về. Nói cách khác, thời gian trên máy bay đôi khi còn dài gấp nhiều lần thời gian làm việc thực tế.

Trước cường độ di chuyển dày đặc gây ảnh hưởng sức khỏe, Rosé đã chủ động chuẩn bị vé máy bay hạng thương gia cho stylist trong những lịch trình đặc biệt ở nước ngoài. Đây không phải yêu cầu từ công ty quản lý mà là sự quan tâm cá nhân của nữ idol dành cho cộng sự lâu năm.

Chính ChaCha cũng không giấu được sự bất ngờ khi nhắc lại trải nghiệm này và chia sẻ: "Ngay cả tài phiệt cũng khó mà làm được như vậy. Đó là sự quan tâm thật lòng, nên tôi lại càng cố gắng đi lại và làm việc chăm chỉ hơn".

Mỹ nữ nhóm BLACKPINK dặm chân tóc 2 lần 1 tuần và sẵn sàng mua hạng vé thương gia để hair stylist tối ưu thời gian giúp cô hoàn thành quy trình tẩy, nhuộm tóc (Ảnh: X)

Tiết lộ nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý bởi điều này cho thấy phía sau vẻ ngoài mong manh quen thuộc là mức độ đầu tư chuyên nghiệp để duy trì hình ảnh của mỹ nhân được bình chọn là đẹp nhất thế giới. Với Rosé, mái tóc vàng đã trở thành một phần nhận diện thương hiệu cá nhân thứ giúp cô nổi bật ngay cả giữa dàn idol có visual mạnh bậc nhất Kpop.

Bên cạnh những lời thán phục, không ít ý kiến cho rằng Rosé hoàn toàn có thể lựa chọn phương án "nhẹ nhàng" hơn như sử dụng tóc giả hoặc giãn cách thời gian làm mới để giảm áp lực lên tóc thật. Một số cư dân mạng thậm chí nửa đùa nửa thật khuyên cô nên để tóc tự nhiên một thời gian để mái tóc có cơ hội phục hồi, thay vì kiên định với hình ảnh cố định quá lâu. Tuy nhiên, ở góc độ khác, nhiều người lại cho rằng chính sự nhất quán ấy đã góp phần tạo nên bản sắc khó thay thế của Rosé giữa thị trường Kpop vốn thay đổi chóng mặt.





Thực tế, trước đây đã không ít lần fan tinh ý phát hiện dấu hiệu hư tổn trên mái tóc vàng biểu tượng. Trong một số khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa kỹ lưỡng, phần tóc con ở đỉnh đầu có xu hướng khô xơ, dễ gãy, một vài đoạn tóc mảnh trông thiếu độ bóng khỏe thường thấy. Đây đều là biểu hiện phổ biến của tóc trải qua quá trình tẩy nhuộm liên tục bằng hóa chất mạnh. Dù khi lên sân khấu hay xuất hiện trên tạp chí, mái tóc vẫn được xử lý chỉn chu và hoàn hảo, nhưng những hình ảnh đời thường đôi khi khiến người hâm mộ thêm phần xót xa.

Mái tóc xơ xác trước đó của Rosé

Hình ảnh khiến các fan từng xót xa vì mái tóc hư tổn nặng nề của Rosé

Bước ngoặt đầu tiên giúp danh tiếng Rosé bứt phá mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu từ năm 2019, khi BLACKPINK trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Tại sân khấu này, Rosé gây bão mạng xã hội với mái tóc bạch kim nổi bật - hình ảnh nhanh chóng viral, được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng quốc tế.

Từ đây, độ nhận diện toàn cầu của cô tăng vọt, giúp Rosé dần thoát khỏi hình ảnh "thành viên ít nổi bật" trong đội hình BLACKPINK. Và cũng từ thời điểm này, Rosé không còn để tóc tối màu. Suốt 7 năm qua, nữ ca sĩ gắn bó hoàn toàn với tóc tẩy bạch kim, tạo nên nét đẹp thương hiệu. Nhưng để duy trì điều này, cái giá "đoá hồng nước Úc" phải đánh đổi là rất lớn.

Mái tóc bạch kim làm nên huyền thoại Coachella gắn liền với Rosé suốt 7 năm qua