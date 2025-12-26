Cái gì càng kín càng đáng lo? Trong nhà hàng ngày nhưng nhiều người nghĩ mãi không ra

Câu hỏi nghe qua giống một câu đố vui, nhưng đáp án lại khiến không ít người giật mình khi nhận ra nó gắn liền với sinh hoạt hằng ngày trong chính ngôi nhà của mình. Thứ “càng kín càng đáng lo” ấy không phải là vật dụng hiếm gặp, mà chính là những không gian quen thuộc như nhà tắm, phòng ngủ, phòng kín thiếu thông gió – nơi nhiều gia đình vô tình đóng chặt mỗi ngày, đặc biệt vào mùa đông, khi thời tiết trở lạnh.

Ảnh minh hoạ

Nằm ngay trong ngôi nhà, nhưng nhiều người bỏ qua

Khi được hỏi “cái gì càng kín càng đáng lo?”, nhiều người thường nghĩ đến những khái niệm trừu tượng hoặc đồ vật mang tính ẩn dụ. Tuy nhiên, đáp án lại rất cụ thể và đời thường: Những không gian kín trong gia đình, đặc biệt là nhà tắm và phòng ngủ thiếu thông gió.

Trong thực tế, thói quen đóng kín cửa để giữ ấm, tránh gió lạnh hoặc giữ hơi nước khi tắm là điều khá phổ biến, nhất là vào mùa đông hoặc những ngày mưa ẩm. Nhà tắm khi bật bình nóng lạnh, phòng ngủ khi bật điều hòa hay máy sưởi thường được đóng chặt để tạo cảm giác dễ chịu. Chính sự “kín đáo” này lại trở thành điểm khởi đầu của nhiều nguy cơ mà người trong cuộc khó nhận ra ngay.

Theo hướng dẫn về sức khỏe nhà ở của Chính phủ Anh, không gian trong nhà thiếu thông gió là môi trường thuận lợi cho ẩm mốc phát triển, làm tăng nguy cơ kích ứng đường hô hấp, dị ứng và các vấn đề sức khỏe kéo dài, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Nhà tắm và các phòng kín có độ ẩm cao được xem là khu vực dễ tích tụ nấm mốc nhất nếu hơi nước không được thoát ra ngoài.

Ảnh minh hoạ

Nguy cơ âm thầm tích tụ từ thói quen “đóng kín cho yên tâm”

Không chỉ dừng lại ở ẩm mốc, các nghiên cứu về chất lượng không khí trong nhà cho thấy, không gian kín còn dễ rơi vào tình trạng thiếu oxy và tích tụ khí CO₂, nhất là khi có thiết bị sử dụng điện, gas hoặc nước nóng. Khi không khí không được lưu thông, nồng độ CO₂ trong phòng có thể tăng dần theo thời gian, gây cảm giác mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn hoặc choáng váng mà nhiều người thường nhầm lẫn với “do cơ thể yếu”.

Báo chí trong nước từng phản ánh nhiều trường hợp ngạt khí xảy ra trong phòng kín, đặc biệt là nhà tắm hoặc phòng ngủ khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt trong điều kiện thiếu thông gió. Các chuyên gia cảnh báo rằng rủi ro từ không gian kín không đến ngay lập tức, mà tích tụ dần theo thời gian và thói quen sinh hoạt, khiến người trong nhà dễ chủ quan.

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, nhiều người lại e ngại việc thông gió vì sợ phòng lạnh hơn, dễ bị cảm. Thực tế, các chuyên gia khẳng định thông gió không đồng nghĩa với để gió lùa mạnh. Chỉ cần mở hé cửa, tạo khe thoáng hoặc bật quạt thông gió trong và sau khi sử dụng nhà tắm là đủ để không khí được lưu chuyển, hơi ẩm thoát ra ngoài và giảm đáng kể nguy cơ tích tụ khí có hại. Đây được xem là biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng hiệu quả, thường bị bỏ qua vì nguy cơ không biểu hiện rõ ràng ngay trước mắt.