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Cái đuôi máy bay Việt Nam khiến người Canada trầm trồ: Được khen đẹp nhất trong những chiếc Boeing 787-9 từng nhìn thấy

Anh Khôi
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Một bức ảnh chụp phần đuôi chiếc Boeing 787-9 đến từ Việt Nam đang nhận được nhiều lời khen.

- Ảnh 1.

Mới đây, trang mạng xã hội Ottawa Aviation của Canada đã đăng tải bức ảnh chụp phần đuôi chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu hàng không. Bức ảnh được chụp vào ban đêm, làm nổi bật màu sơn xanh, vàng đặc trưng cùng hình ảnh bông sen vàng và lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam.

- Ảnh 2.

Kèm theo bức ảnh, Ottawa Aviation viết: "Tuyệt đẹp! Có lẽ đây là chiếc Boeing 787-9 có phần đuôi đẹp nhất mà tôi từng tận mắt nhìn thấy". Trang này còn bày tỏ hy vọng lãnh đạo Việt Nam sẽ trở lại Canada trong một chuyến thăm khác để những người yêu hàng không tại đây có thêm cơ hội chiêm ngưỡng chiếc máy bay.

Bài đăng nhận được hơn 500 lượt thích cùng hàng chục bình luận tại thời điểm ghi nhận. Trong đó, tài khoản Mark JC dành lời khen: "Bộ sơn máy bay lộng lẫy nhất xuất hiện trên bầu trời của chúng ta".

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Một số người dùng khác bày tỏ sự yêu thích đối với màu sơn của Vietnam Airlines. Một tài khoản người Việt cũng giải thích rằng hình ảnh hoa sen trên đuôi máy bay là biểu tượng mang ý nghĩa văn hóa của Việt Nam.

Chiếc máy bay xuất hiện trong bức ảnh mang số hiệu VN-A868, thuộc dòng Boeing 787-9 Dreamliner của Vietnam Airlines. Đây là tàu bay được lựa chọn thực hiện chuyến bay đưa đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Canada trong chuyến công tác vào tháng 9/2026.

Ngày 23/9 theo giờ địa phương, chiếc Boeing 787-9 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ottawa Macdonald-Cartier sau hành trình từ New York, Mỹ.

- Ảnh 3.

Ảnh: VNA

Điểm đặc biệt của VN-A868 nằm ở bộ sơn Chim Lạc được Vietnam Airlines giới thiệu từ tháng 4/2025, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập hãng. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn, kết hợp cùng hình ảnh bông sen vàng và màu xanh đặc trưng của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

- Ảnh 4.

Ảnh: VNA

Boeing 787-9 Dreamliner là dòng máy bay thân rộng, có chiều dài khoảng 63 mét và sải cánh gần 61 mét. Vietnam Airlines sử dụng dòng máy bay này trên nhiều đường bay quốc tế đường dài.

Chuyến thăm Canada cũng diễn ra trong thời điểm hai nước mở rộng hợp tác hàng không. Ngày 24/9, Chính phủ Canada công bố thỏa thuận vận tải hàng không mở rộng với Việt Nam, tạo điều kiện thiết lập các chuyến bay thẳng giữa hai quốc gia. Theo thỏa thuận, mỗi bên được phép khai thác tối đa 14 chuyến bay chở khách mỗi tuần và 7 chuyến bay vận chuyển hàng hóa.

Tags

Vietnam Airlines.

Boeing 787-9

Canada

Ottawa

chim lạc

đuôi máy bay

máy bay

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