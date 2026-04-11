Cái chết bất thường của 4 người trong căn nhà ở Gia Lai: Nghi do tự sát

Nguyễn Gia |

Công an bước đầu nhận định, cái chết của bà Trần Thị Đ. và con gái, cháu ngoại có khả năng liên quan đến ý định tự sát của một trong 4 nạn nhân.

Sáng 11/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin, bước đầu lực lượng chức năng xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong trong ngôi nhà ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến. Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của họ.

" Theo nhận định sơ bộ ban đầu, có khả năng liên quan đến ý định tự sát của một trong các nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn đang được điều tra, làm rõ ", Thiếu tướng Lê Quang Nhân cho biết.

Căn nhà có 4 người chết bất thường tại thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, khoảng 14h ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến tiếp nhận thông tin của ông Trần Quốc Thiện rằng ông đến nhà em gái là bà Trần Thị Đ. thì phát hiện 4 người thân đã mất trong nhà, thi thể bị cháy dù xung quanh không có dấu hiệu hỏa hoạn rõ ràng.

4 nạn nhân gồm bà Trần Thị Đ. (sinh năm 1963), con gái bà Đ. là chị Trần Thị C. (sinh năm 1989) và hai cháu ngoại là Ngô Xuân H. (sinh năm 2011), Ngô Xuân H. (sinh năm 2011).

Ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, cho biết căn nhà nằm ven bờ suối, tách biệt khu dân cư. Khoảng hơn 4h cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn tại khu vực này, đến chiều thì phát hiện sự việc.

Căn nhà rộng khoảng 50m², nằm ở khu vực thưa dân, cách nhà gần nhất khoảng 100m. Bên ngoài căn nhà không ghi nhận dấu hiệu cháy rõ ràng.

Theo chính quyền địa phương, chị Trần Thị C. làm công nhân gần nhà. Sau khi ly hôn, chị đưa hai con về sống cùng mẹ. Bà Đ. làm ruộng và chăm sóc hai cháu. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

