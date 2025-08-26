Cái chết bất ngờ của người đàn ông trên sông Kiến Giang

Người dân tập trung bên bờ sông sau khi sự việc xảy ra.

Ngày 26-8, UBND xã Lệ Thủy - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử vong trong lúc tập luyện bơi thuyền trên sông Kiến Giang.

Nạn nhân là ông P.T.H. (trú thôn Tân Lệ, xã Lệ Thủy, Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông H. cùng nhóm người đàn ông tham gia tập luyện cùng đội bơi thuyền của địa phương trên sông Kiến Giang để chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền sắp tới. Khi thuyền di chuyển đến đoạn sông thuộc thôn Lộc Thượng, ông H. bất ngờ ngất xỉu.

Các vận động viên đi cùng đã nhanh chóng đưa thuyền tấp vào bờ, tổ chức sơ cứu và gọi người dân hỗ trợ đưa ông H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã không qua khỏi.

Hiện thi thể ông H. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.