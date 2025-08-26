HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cái chết bất ngờ của người đàn ông trên sông Kiến Giang

Hoàng Phúc |

Trong lúc tham gia tập luyện bơi thuyền trên sông Kiến Giang (tỉnh Quảng Trị), một người đàn ông bất ngờ ngất xỉu và tử vong.

Cái chết bất ngờ của người đàn ông trên sông Kiến Giang- Ảnh 1.

Người dân tập trung bên bờ sông sau khi sự việc xảy ra.

Ngày 26-8, UBND xã Lệ Thủy - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử vong trong lúc tập luyện bơi thuyền trên sông Kiến Giang.

Nạn nhân là ông P.T.H. (trú thôn Tân Lệ, xã Lệ Thủy, Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông H. cùng nhóm người đàn ông tham gia tập luyện cùng đội bơi thuyền của địa phương trên sông Kiến Giang để chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền sắp tới. Khi thuyền di chuyển đến đoạn sông thuộc thôn Lộc Thượng, ông H. bất ngờ ngất xỉu.

Các vận động viên đi cùng đã nhanh chóng đưa thuyền tấp vào bờ, tổ chức sơ cứu và gọi người dân hỗ trợ đưa ông H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã không qua khỏi.

Hiện thi thể ông H. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Cái chết bất ngờ của người đàn ông trên sông Kiến Giang - Ảnh 2.Mới nhất: Công an Hà Nội thông báo tất cả các phương tiện từ 12h ngày 27/8

Thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông từ 12h00’ ngày 27/8/2025 đến 02h00’ ngày 28/8/2025.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại