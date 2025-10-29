Cái bắt tay có thể làm rung chuyển cho ngành pin xe điện: Người dùng đã có thể yên tâm mua xe?

Một sáng kiến tái chế mới ở Canada nhằm mục đích mang lại cuộc sống mới cho pin xe điện (EV). Chương trình do Nissan Canada và công ty công nghệ sạch có trụ sở tại Montreal khởi xướng sẽ thu hồi và tái sử dụng vật liệu từ pin EV hết hạn sử dụng, giảm thiểu chất thải và hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn.

Sáng kiến này sẽ chứng kiến nhà sản xuất ô tô sử dụng quy trình thủy luyện tiên tiến của Lithion Technologies để tái chế pin đã qua sử dụng, cắt giảm nhu cầu tài nguyên và tác động đến môi trường.

"Chúng tôi đang giúp nội địa hóa hoạt động tái chế pin, giảm sự phụ thuộc vào khai thác mỏ và hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực công nghệ sạch tại Canada", Andrew Harkness, Giám đốc Phát triển Mạng lưới Đại lý, Điện khí hóa và Chiến lược Doanh nghiệp tại Nissan Canada, cho biết. Vào tháng 8/2025, các nhà khoa học Đức đã phát triển một phương pháp mới để tái chế cực âm của pin lithium-ion được xử lý khô, cho phép sản xuất pin thế hệ tiếp theo bền vững hơn, tiết kiệm chi phí hơn và tuần hoàn hơn.

Vòng lặp năng lượng bền vững

Lithion Technologies đã phát triển một quy trình tái chế tiên tiến để thu hồi các vật liệu có giá trị từ pin EV hết hạn sử dụng.

Công nghệ thủy luyện kim được cấp bằng sáng chế của công ty cho phép tách và tinh chế hiệu quả các thành phần quan trọng như lithium, niken, coban và than chì. Không giống như các phương pháp luyện kim nhiệt luyện truyền thống đốt cháy vật liệu pin, quy trình của Lithion sử dụng hệ thống vòng kín, dựa trên nước, giúp giảm thiểu khí thải nhà kính và phát sinh chất thải.

Lithion đã phát triển một quy trình tái chế tiên tiến để thu hồi các vật liệu có giá trị từ pin EV hết hạn sử dụng. Ảnh: Lithion Technologies

Quá trình tái chế bắt đầu bằng việc tháo dỡ và nghiền nhỏ pin lithium-ion đã qua sử dụng để tạo ra "khối đen", một hỗn hợp cô đặc các kim loại quý. Vật liệu này sau đó được xử lý hóa học, trong đó quy trình của Lithion chiết xuất và tinh chế tới 95% vật liệu pin và 98% khoáng chất quan trọng để tái sử dụng trong pin mới.

Theo công ty, bằng cách đưa những vật liệu thu hồi này trở lại chuỗi cung ứng, công nghệ này sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào việc khai thác nguyên liệu thô và giảm tổng lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất pin.

Năm 2024, Lithion hợp tác với Hyundai Auto Canada để thu thập và tái chế pin và mô-đun EV, mở rộng mối quan hệ hợp tác năm 2021 nhằm xác thực công nghệ khai thác của Lithion.

Chu trình di chuyển sạch

Sáng kiến tái chế pin mới của Nissan Canada là một bước tiến đáng kể hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho xe điện (EV). Thông qua quan hệ đối tác chiến lược này, nhà sản xuất ô tô đặt mục tiêu khép kín quy trình sử dụng pin EV bằng cách thu hồi các vật liệu có giá trị và tái tích hợp chúng vào chu trình sản xuất.

Theo Nissan, quy trình thủy luyện tiên tiến của Lithion, được hỗ trợ bởi cơ sở thương mại tại Saint-Bruno, Quebec, có thể thu hồi tới 95% vật liệu pin và 98% khoáng chất quan trọng như lithium, niken và coban.

Khả năng này giúp giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu thô mới và giảm thiểu tác động môi trường liên quan đến khai thác mỏ và chất thải pin . Bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng tái chế này, Nissan sẽ củng cố chuỗi cung ứng địa phương, giảm lượng khí thải sản xuất và tiến gần hơn đến việc đạt được nền kinh tế tuần hoàn cho xe điện.

Khi nhu cầu về xe điện tiếp tục tăng, mối quan hệ hợp tác này đảm bảo rằng pin sau khi hết vòng đời sẽ được quản lý một cách có trách nhiệm và được chuyển đổi thành tài nguyên cho tương lai. Điều này cũng phù hợp với chiến lược toàn cầu của Nissan nhằm thúc đẩy sản xuất sạch hơn, giảm thiểu chất thải và xây dựng nền tảng bền vững cho thế hệ xe điện tiếp theo.

Yves Noël, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc phát triển kinh doanh tại Lithion Technologies, cho biết trong một tuyên bố: "Quan hệ đối tác chiến lược với Nissan Canada và mạng lưới đại lý của hãng là một ví dụ tuyệt vời khác về sự hợp tác cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu hướng tới tính tuần hoàn sạch, an toàn và hiệu quả của pin EV".