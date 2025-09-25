Cách xác thực sinh trắc học ngân hàng bằng ứng dụng VNeID mới nhất

Theo báo cáo trải nghiệm xác thực trên ứng dụng ngân hàng tại Việt Nam do Công ty CP Dịch vụ an ninh mạng VinCSS công bố ngày 15/9, sinh trắc học đang chiếm vị trí trung tâm trong xu hướng xác thực số tại Việt Nam.

Không chỉ được sử dụng nhiều nhất, sinh trắc học cũng được người dùng ở mọi lứa tuổi đánh giá là phương thức xác thực thuận tiện nhất hiện nay.

Theo báo cáo, 58,3% người dùng đang sử dụng phương thức xác thực sinh trắc học. Con số này vượt xa phương pháp phổ biến thứ hai là SMS OTP (tin nhắn SMS xác thực một lần) với chỉ 12,1%. Tiếp theo sau là các phương pháp: mã pin (9,8%), Smart OTP (6,6%), mật khẩu (5,8%)...

Để hỗ trợ người dùng thuận tiện hơn trong việc xác thực sinh trắc học, các ngân hàng, ví điện tử tại Việt Nam trong năm nay đã hỗ trợ thêm phương thức xác thực thông tin bằng ứng dụng VNeID, bên cạnh việc quét thẻ căn cước gắn chip bằng công nghệ NFC.

Để xác thực sinh trắc học VNeID qua các ngân hàng, người dùng cần có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Khách hàng vẫn có thể cập nhật sinh trắc học qua cách thức quét CCCD gắn chip trên điện thoại có hỗ trợ công nghệ kết nối không dây tầm ngắn (NFC) như hiện nay.

Các bước xác thực sinh trắc học qua VNeID, ví dụ là SmartBanking của BIDV:

Còn nếu vẫn không thể xác thực sinh trắc học ngân hàng bằng VNeID người dân có thể đến trực tiếp các phòng giao dịch ngân hàng để được hỗ trợ. Hiện nay, các ngân hàng đều hỗ trợ người dân xác thực sinh trắc học một cách nhanh chóng.

Bước 1: Đầu tiên, người dùng cần đăng nhập vào ứng dụngSmartBanking, lựa chọn "Cài đặt sinh trắc học" và chọn hình thức xác thực.

Bước 2: Thực hiện quét QR trên CCCD gắn chip

Bước 3: Thực hiện quét khuôn mặt theo hướng dẫn trên màn hình.

Bước 4: Đồng ý Xác nhận chia sẻ thông tin tới Hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID

Bước 5: Chọn Đến ứng dụng VNeID, hệ thống sẽ điều hướng sang app VNeID

Bước 6: Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 7: Chọn vào ô Đồng ý với chia sẻ, xử lý dữ liệu và bấm Xác nhận chia sẻ để hoàn thành việc thu nhập sinh trắc học.

Còn nếu vẫn không thể xác thực sinh trắc học ngân hàng bằng VNeID người dân có thể đến trực tiếp các phòng giao dịch ngân hàng để được hỗ trợ. Lưu ý khi đi nhớ mang theo thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.