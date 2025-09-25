Trước 1/10, loạt tiện ích mới sẽ được cập nhật trên VNeID: Người dân cần nắm bắt sớm, tránh mất quyền lợi

Đáp án đúng là: C. 5
Giải thích: Theo thông tin được cung cấp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến triển khai 5 dịch vụ công trên ứng dụng VNeID, như được Giám đốc Lê Hùng Sơn chia sẻ trong cuộc họp ngày 23/9 tại Hà Nội.
Đáp án đúng là: B. Cấp giấy phép lái xe
Giải thích: 5 dịch vụ công cụ thể sẽ được triển khai trên VNeID, gồm:
1) Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe
2) Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
3) Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
4) Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
5) Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (tham gia mới, chuyển từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện).
Cấp giấy phép lái xe không nằm trong số các dịch vụ này.
Đáp án đúng là: B. 30/9/2025
Giải thích: Theo thông tin được cung cấp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn yêu cầu các đơn vị rà soát quy trình và ban hành quy trình riêng cho 5 dịch vụ công trước ngày 30/9/2025.