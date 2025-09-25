Trước 1/10, loạt tiện ích mới sẽ được cập nhật trên VNeID: Người dân cần nắm bắt sớm, tránh mất quyền lợi

Giải thích: Theo thông tin được cung cấp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến triển khai 5 dịch vụ công trên ứng dụng VNeID, như được Giám đốc Lê Hùng Sơn chia sẻ trong cuộc họp ngày 23/9 tại Hà Nội.

Hỏi 2: Dịch vụ nào sau đây KHÔNG nằm trong số các dịch vụ công được triển khai trên VNeID?

A. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sai B. Cấp giấy phép lái xe đúng C. Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp sai D. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế sai