Bộ Quốc phòng Nga đã lập vòng vây thứ 2 ở Olkhovatka thuộc vùng Kharkiv, nơi đóng quân của tiểu đoàn Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Lực lượng Nga đang tiến về Kharkiv.

Hình thành vòng vây thứ 2 ở Kharkiv

Theo Izvestia, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/9, thông báo một vòng vây mới đã hình thành xung quanh quân đội Ukraine ở vùng Kharkiv phía Bắc.

Vòng vây này xuất hiện quanh Olkhovatka. Bản thân khu vực và các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đóng quân trong và xung quanh đó đã bị lực lượng Nga bao vây.

Theo bộ quân sự, 2 tiểu đoàn Ukraine đang bị bao vây. Khu vực này nằm ở phía Đông Nam của vòng bao vây lớn đầu tiên.

Hôm 7/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một lực lượng lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị bao vây tại khu vực Vovchansk. Khoảng 1.700 binh sĩ, tương đương với khoảng bốn đến năm tiểu đoàn, đang bị mắc kẹt.

Trong những ngày tiếp theo, lực lượng Nga đã mở rộng vòng vây bên ngoài và thu hẹp vòng vây bên trong. Đến ngày 9/9, lực lượng Nga đã kiểm soát được làng Dolgenkoye ở vòng ngoài. Khi vòng vây bên trong thu hẹp, họ đã kiểm soát được Berezniki.

Cùng ngày, hai nỗ lực đột phá vòng vây của các nhóm tấn công của Ukraine đã bị chặn đứng ở các khu vực Sliznevo và Dolzhanka. Ngày hôm sau, các đơn vị thuộc nhóm "Sever" của Nga đã mở rộng vùng kiểm soát ở vòng ngoài và kiểm soát Zarubinka.

Các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Ukraine đang bị bao vây vẫn tiếp diễn. Trong tuần qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 180 binh sĩ, 8 xe bọc thép, 5 xe hơi, 11 xe địa hình ATV và 8 hệ thống robot mặt đất tại các khu vực bị bao vây.

Trước đó, Bộ chỉ huy Nga đã yêu cầu binh lính Ukraine gần Vovchansk hạ vũ khí. Các tờ rơi hướng dẫn cách đầu hàng đang được thả xuống các vị trí của họ.

Tình hình ở khu vực phía Bắc hướng Kharkiv đã thay đổi trong những ngày gần đây sau khi quân đội Nga tiến vào khu vực Kazachya Lopan. Khu định cư kiểu đô thị này đã nằm dưới sự kiểm soát của nhóm "Sever".

Khu vực này nằm cách Kharkiv khoảng 25km về phía Bắc và có vai trò quan trọng đối với mạng lưới giao thông địa phương: Một tuyến đường bộ và đường sắt đi qua đây, kết nối khu vực biên giới với thủ phủ khu vực.

Tuần này, quân đội Nga cũng đã kiểm soát được Goptovka, một ngôi làng nằm trên tuyến đường cao tốc dẫn đến Kharkiv.

Điều gì sẽ thay đổi?

"Vòng vây gần Olkhovatka là một thành công chiến thuật đáng kể của quân đội Nga. Tôi tin lực lượng của chúng ta đã tìm ra một chiến thuật đang phát huy hiệu quả", nhà sử học quân sự Nga Mikhail Polikarpov, nói.

Việc quân Nga tiến công quanh Vovchansk có khả năng đẩy lùi các vị trí của Ukraine ra xa biên giới Nga và tạo ra một vùng an ninh sâu hơn.

Trước đó, các đơn vị Ukraine đã bắn vào khu vực Belgorod từ các khu vực biên giới của vùng Kharkiv. Hơn nữa, các đội điều khiển máy bay không người lái đã được triển khai gần biên giới, sử dụng UAV để tấn công các khu định cư của Nga.

"Quân đội Nga đã bắt đầu tiến về hướng này, một phần để đảm bảo an ninh cho khu vực Belgorod. Tình hình ở đó sẽ được cải thiện trong những ngày tới", chuyên gia quân sự Yuri Lyamin cho biết.

Việc kiểm soát các vùng lãnh thổ bị bao vây sẽ làm tăng vùng đệm thêm 20km, chuyên gia quân sự Yuri Knutov nói với báo Izvestia. Điều này sẽ khiến các nhóm phá hoại khó xâm nhập biên giới hơn. Hơn nữa, lực lượng Ukraine sẽ không còn có thể bắn pháo vào lãnh thổ Nga.

Học giả Yuri Lyamin cho biết thêm sau khi hoàn thành chiến dịch tại các khu vực bị bao vây, quân đội Nga sẽ có thêm không gian để cơ động. Lực lượng được giải phóng có thể được điều đến phía Nam vùng Kharkiv, hướng tới Velykyi Burluk.

Sau đó, họ sẽ tiếp tục cuộc tấn công về phía Đông sông Seversky Donets. Điều này sẽ mở rộng hơn nữa vùng đệm và tăng cường phòng thủ các khu vực biên giới của vùng Belgorod.

Chuyên gia Yuriy Knutov tin rằng việc phong tỏa khu vực phía Bắc sẽ cho phép quân đội Nga tiến về Kharkiv. Ông nói thêm rằng một phần đáng kể cư dân thành phố đang hướng về Nga và quan tâm đến việc quân đội Nga tiến đến Kharkiv và kiểm soát thành phố này.

Theo chuyên gia quân sự Vasily Dandykin, tàn quân bị bao vây hiện đang bị tổn thất nghiêm trọng. Ngoài Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng biên phòng và có thể cả tiểu đoàn Azov (bị cấm hoạt động ở Nga) cũng đang bị mắc kẹt tại đây.

Lực lượng Ukraine đang nỗ lực giải cứu các đơn vị của họ nhưng không thành công.