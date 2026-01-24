Cách U23 Việt Nam sút luân lưu có thể khiến thủ môn Hàn Quốc "đau tới tận năm sau"

Trận tranh hạng ba U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc khép lại theo kịch bản đầy cảm xúc: 120 phút căng thẳng, hai đội rượt đuổi tỷ số và phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu định mệnh. Một trong những điều khiến người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu lại nằm ở màn đấu trí trên chấm 11m, nơi U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng đáng nể.

Bước vào loạt sút luân lưu, thủ môn U23 Hàn Quốc liên tục có những động tác gây áp lực tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam. Anh di chuyển sớm, đổ người trước thời điểm dứt điểm, thậm chí cố đoán hướng sút để "đọc bài" đối phương. Tuy nhiên, những chiêu thức ấy nhanh chóng phản tác dụng.

Ảnh: Fandom Owker

Các cầu thủ U23 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm lý vững vàng. Thay vì vội vàng ra chân, họ quan sát rất kỹ phản xạ của thủ môn đối phương, chờ anh đổ người rồi mới thực hiện cú sút, hoặc đặt bóng vào hướng ngược lại. Hệ quả là thủ môn U23 Hàn Quốc nhiều lần chọn sai hướng, hoàn toàn bất lực nhìn bóng đi vào lưới.

Ở 6 lượt sút trước, thủ môn U23 Hàn Quốc lựa chọn đổ người về bên trái. Và các tuyển thủ Việt Nam lại sút về góc phải. Đến lượt sút thứ 7, thủ môn Hàn Quốc đổ người về bên phải thì Thanh Nhàn lại sút vào góc trái.

Bảy lượt sút, bảy cú dứt điểm thành công của U23 Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh trên chấm 11m. Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, thủ môn Cao Văn Bình trở thành điểm tựa vững chắc. Pha cản phá quyết định ở lượt sút then chốt đã khép lại loạt luân lưu nghẹt thở, mang về chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam.

Netizen rần rần bàn luận về tình huống thủ môn U23 Hàn Quốc thua ở loạt luân lưu: "Sao xi nhan bên phải, mà chị đi sang trái", "Thủ môn HQ kiểu: Trời ơi nó tức, chưa bao giờ mà em tức dị á", "Có thể là đau tới năm sau luôn", "Thua 2-1 ko đau bằng quả pen cuối nè, có thể là cay tới năm sau luôn đó"...

Khoảnh khắc các cầu thủ Việt Nam vỡ òa ăn mừng, còn thủ môn U23 Hàn Quốc cúi đầu thất thần, phản ánh rõ sự khác biệt giữa hai đội ở thời điểm quyết định. Không phải chiến thuật hay thể lực, chính cái đầu lạnh và sự tự tin đã tạo nên khác biệt.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về tấm huy chương đồng cho U23 Việt Nam, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tâm lý thi đấu. Trên chấm 11m, nơi áp lực lớn nhất được đặt lên vai từng cầu thủ, U23 Việt Nam đã không mắc bẫy đối phương, thậm chí biến những "chiêu trò" ấy thành lợi thế để giành chiến thắng.