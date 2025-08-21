Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25km, Bà Nà Hills Golf Club nổi bật giữa thảm cỏ uốn lượn, bao quanh bởi đồi núi xanh mướt. Công trình này được thiết kế bởi huyền thoại Luke Donald, do Sun Group đầu tư và tập đoàn IMG quản lý vận hành. Nơi đây được giới thượng lưu và du khách đam mê bộ môn golf lựa chọn cho các chuyến đi nghỉ dưỡng của mình.

Đẳng cấp từ cảnh quan đến tiện ích

Bà Nà Hills Golf Club là sân golf 18 lỗ, có chiều dài 7.185 m, 72 gậy tiêu chuẩn, sân chia thành hai đặc trưng: 9 lỗ đầu ẩn mình trong rừng và 9 lỗ sau trải dọc những sườn đồi uốn lượn.

Nhờ hệ thống 5 điểm phát bóng khác nhau, nơi đây phù hợp cho mọi trình độ golfer. Tính từ điểm phát bóng dành cho gôn thủ chuyên nghiệp, sân gôn trải dài khoảng 7,857 yard. Từ điểm phát bóng tee trắng, sân có chiều dài 6,022 yard. Sự đa dạng về khoảng cách mang lại trải nghiệm đầy thử thách và khác biệt cho từng hố.

Theo tạp chí Golf danh tiếng của Mỹ, Bà Nà Hills Golf Club là sân golf dài nhất Việt Nam và cũng là dấu ấn quan trọng của Luke Donald trong sự nghiệp thiết kế. Đặc biệt, đây cũng là sân golf duy nhất tại Đà Nẵng được lắp đặt hệ thống chiếu sáng toàn diện cho cả 18 hố, cho phép golfer tận hưởng những vòng đấu vào chiều muộn hay ban đêm trong khung cảnh núi rừng lãng mạn – một trải nghiệm hiếm có ngay cả ở các sân quốc tế.

Ảnh: Banahillsgolf.com

Bởi vậy, không ngạc nhiên khi nơi đây còn là thành viên của Vietnam Golf Coast - liên minh gồm sáu sân golf đẳng cấp thế giới - được thiết kế bởi nhiều tên tuổi lớn của làng golf và cách nhau một giờ lái xe.

Ngoài sân golf, điểm nhấn còn nằm ở Nhà Câu lạc bộ do công ty M.System thiết kế, lấy cảm hứng từ đồng tiền cổ Việt Nam – biểu tượng của tài lộc. Bên trong là nhà hàng phục vụ ẩm thực Âu, Á và Việt Nam, tọa lạc ở cuối hố số 18 với tầm nhìn bao quát toàn bộ sân.

Ảnh: Banahillsgolf.com

Khu tập luyện cũng được đầu tư bài bản, gồm sân tập có mái che và đèn chiếu sáng, các khu luyện đánh và gạt bóng đạt chuẩn quốc tế, hai phòng dạy kỹ năng, cùng khu tiếp bóng với 8 hố cát và 5 vùng gạt bóng. Ngoài ra, cửa hàng thể thao tại đây cung cấp đầy đủ trang phục và phụ kiện từ các thương hiệu golf hàng đầu như Puma, Titleist, FootJoy, Cobra…

Với hệ thống tiện ích toàn diện và đẳng cấp, Bà Nà Hills Golf Club không chỉ là điểm đến của những golfer kỳ cựu mà còn chinh phục cả những người mới làm quen với môn thể thao quý tộc này.

Là “chủ nhân” của loạt giải thưởng quốc tế danh giá

Hội tụ đầy đủ những tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, Bà Nà Hills Golf Club là điểm đến golf sở hữu nhiều danh hiệu nhất Việt Nam. Tính đến nay, sân golf này đã vinh dự nhận danh hiệu “Sân gôn tốt nhất Việt Nam” 6 năm liên tiếp, cùng 5 lần được vinh danh “Sân gôn tốt nhất châu Á” tại giải thưởng golf danh giá bậc nhất thế giới – World Golf Awards.

Mới đây nhất, năm 2024, Bà Nà Hills Golf Club tiếp tục ghi dấu ấn khi được trao giải “Sân golf tốt nhất châu Á” tại World Luxury Travel Awards 2024, khẳng định thêm uy tín quốc tế và vị thế của một trong những điểm đến golf hấp dẫn hàng đầu khu vực. Cũng trong năm này, hình ảnh Bà Nà Hills Golf Club xuất hiện trên số tháng 10 của tạp chí Travel Temptations, ấn phẩm danh tiếng thuộc hệ thống World Luxury Travel Awards.

Ảnh: Hoianprivatecar.com

Trước đó, năm 2023, Bà Nà Hills Golf Club cũng từng được tạp chí Golf (Mỹ) đưa vào Top 100 khu nghỉ dưỡng golf hàng đầu thế giới và dẫn đầu trong Top 11 khu nghỉ dưỡng golf hàng đầu châu Á.

Với loạt giải thưởng danh giá, Bà Nà Hills Golf Club tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến golf sở hữu nhiều danh hiệu nhất Việt Nam, mang đến trải nghiệm đẳng cấp thế giới. Không chỉ vậy, những thành tựu này còn giúp khẳng định vị thế của sân golf trên bản đồ golf quốc tế, đồng thời góp phần thu hút du khách và golfer đến với Đà Nẵng trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang sôi động trở lại.

(Tổng hợp)