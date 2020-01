Cách trang trí phòng khách hợp tuổi với chủ nhà

"Đôi công sơn thủy" là bức tranh khắc họa hình ảnh chim công quấn quýt bên nhau giữa khung cảnh non nước hữu tình. Núi thể hiện sự vững vàng, nước chảy thể hiện sự bình an, cũng là dấu hiệu của tài lộc, mang đến may mắn về tiền tài và công danh