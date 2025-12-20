Cách tôi tiêu Tết với 20 triệu không hơn: Vẫn đủ lo cho cả nhà nội, nhà ngoại!

Năm nay sẽ là cái Tết đầu tiên tôi đi làm dâu, nên tâm thế cũng khác. Không còn đơn giản là chuyện về nhà mình ăn Tết thế nào, mua sắm ra sao, mà là xoay xở giữa hai bên nội - ngoại, và khả năng tài chính của hai vợ chồng. Là dâu mới, ai cũng muốn chu toàn, muốn không thiếu trước hụt sau, nhưng nếu không tính toán trước thì Tết chưa qua đã thấy áp lực.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vậy nên tôi tự đặt ra một giới hạn cho bản thân: Tết này, tổng chi không vượt quá 20 triệu, để vừa tròn vai làm dâu, vừa không tự làm mình đuối sức ngay đầu năm mới.

1 - Biếu bố mẹ hai bên gia đình: 8 triệu đồng (4 triệu/nhà)

Khoản chi lớn nhất trong Tết đầu tiên của tôi chắc chắn là tiền biếu bố mẹ: Nhà nội 4 triệu, nhà ngoại cũng 4 triệu. Hai bên bằng nhau, vợ chồng khỏi ai tị nạnh ai. Bố mẹ 2 bên đều có lương hưu, cũng không quá khó khăn, nên tôi nghĩ 4 triệu là vừa đẹp, dù sao tài chính của vợ chồng tôi cũng chưa dư dả gì..

2 - Tiền mừng tuổi ông bà, các cháu trong họ: 4 triệu đồng

Tết là dịp con cháu thể hiện sự hiếu kính, nên tôi dành riêng một khoản cho tiền mừng tuổi và biếu ông bà. Chúng tôi chỉ còn ông nội và bà ngoại, mỗi người 500.000 nghìn đồng, tổng 1 triệu đồng.

3 triệu đồng còn lại tôi tính đổi thành tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng đút lì xì cho các cháu. Kinh tế eo hẹp nên mừng tuổi trẻ con để lấy may chứ không thể mạnh tay cho nhiều được.

3 - Mua thực phẩm cho gia đình 2 bên: 4 triệu đồng

Vì năm nay, vợ chồng tôi ăn Tết ở nhà nội rồi tới mùng 2 với về nhà ngoại, thời gian ở bên nội nhiều hơn nên tôi dành 2,5 triệu đồng để cùng mẹ chồng mua thực phẩm sắm Tết, mấy món như bánh mứt, đồ khô hay bánh chưng cúng ban thờ,... 1,5 triệu còn lại, chúng tôi dành để sắm đồ cho nhà ngoại, mang về trước Tết.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

4 - Tiền mua phong bao lì xì, đồ trang trí: 500.000 đồng

Khoản này chắc là không thể thiếu, nhưng tôi cố gắng cắt giảm tối đa. Phong bao lì xì mua loại đơn giản, không cầu kỳ nên rẻ. Còn lại cũng cần vài chiếc đèn dây nhấp nháy quấn cây quất, vài câu đối đỏ treo cành đào.

5 - Chi phí đi lại, thăm hỏi họ hàng: 2 triệu đồng

Vì năm nay ăn Tết nhà nội xong lại sang nhà ngoại, rồi từ nhà ngoại vòng lại Hà Nội, thế nên chi phí đi lại cũng tốn không ít. Tôi đã tìm hiểu và đặt xe từ giờ để yên tâm có xe về quê, chứ đặt muộn có khi lại lỡ làng, phải đi taxi thì có khi tốn gấp 2-3 lần.

6 - Dự phòng phát sinh: 1,5 triệu đồng

Mặc dù đã tính toán kỹ các khoản phải chi, nhưng vì năm đầu làm dâu, tôi cũng không dám chắc mình đã tính đúng, thế nên khoản 1,5 triệu dự phòng này coi như để trang trải việc ngoài danh mục tiêu Tết. Thế là yên tâm.

Tổng cộng các khoản chi vừa tròn 20 triệu. Tôi thấy vậy là vừa đủ, vừa đẹp với 1 cặp vợ chồng mới cưới, tài chính chưa dư dả. Tết đầu làm dâu với tôi không phải là cuộc so sánh xem ai chi nhiều hơn, mà là bài học về sự cân đối, chừng mực và thấu hiểu hoàn cảnh của chính mình. Khi biết rõ giới hạn, tôi tận hưởng Tết một cách trọn vẹn hơn, không lo lắng, không áp lực và cũng không mang theo nỗi ám ảnh chi tiêu sang năm mới.