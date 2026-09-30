Cách tính % lương hưu năm 2026 khi nghỉ việc sớm 5 năm

Nghỉ việc sớm 5 năm so với tuổi quy định có bị trừ lương hưu không và mức trừ cụ thể là bao nhiêu?

Hiểu rõ quy tắc trừ % lương hưu khi nghỉ sớm 5 năm

Nghỉ việc sớm 5 năm so với tuổi quy định có bị trừ lương hưu không và bị trừ mất bao nhiêu %? Đây là thắc mắc của rất nhiều người lao động.

Câu trả lời là: Có.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu.

Như vậy, nếu nghỉ việc và hưởng lương hưu sớm hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định, người lao động sẽ bị trừ tổng cộng 10% tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng. Trường hợp tuổi nghỉ hưu lẻ dưới 6 tháng thì không bị trừ, từ 6 tháng đến dưới 12 tháng bị trừ 1%.

Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt nghỉ sớm 5 năm nhưng KHÔNG bị trừ % lương hưu. Đó là người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đủ số năm theo quy định.

Tóm lại, nghỉ sớm 5 năm điều kiện thường sẽ bị trừ 10% lương hưu. Bà con hãy kiểm tra kỹ điều kiện làm việc và sổ bảo hiểm của mình trên ứng dụng VSSID trước khi quyết định làm thủ tục nghỉ hưu nhé.