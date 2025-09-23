Cách theo dõi diễn biến siêu bão Ragasa

Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Theo cập nhật của Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng ngày 23/9, vị trí tâm bão Ragasa (cơn bão số 9) khoảng 19.9 độ Vĩ Bắc; 118.3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 860km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để theo dõi diễn biến siêu bão, người dùng có thể truy cập một số nền tảng trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS)

Ra mắt từ năm 2018, VNDMS do Trung tâm Chính sách & Kỹ thuật Phòng chống thiên tai vận hành. Khi truy cập địa chỉ vndms.dmc.gov.vn, người dùng sẽ thấy thông tin chi tiết về các cơn bão và sự kiện thiên tai.

Hệ thống tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như khí tượng thủy văn, mực nước, camera giám sát đê điều, tàu cá, tình trạng sạt lở hay giao thông. Các lớp thông tin hiển thị trực tiếp trên bản đồ, kèm dữ liệu dự báo, chỉ đạo ứng phó và báo cáo thiệt hại (nếu có).

Điểm nổi bật của VNDMS là tính chính thống, độ chính xác cao nhờ dữ liệu từ các trạm quan trắc, radar, EVN, Cục Quản lý công trình thủy lợi... Đồng thời, hệ thống còn kết nối với giám sát thiên tai cấp tỉnh (PDMS) và có sẵn cả phiên bản web lẫn ứng dụng di động.

Ứng dụng Windy

Ra đời năm 2014 tại Czech, Windy nổi tiếng với bản đồ thời tiết trực quan, sử dụng dữ liệu từ các mô hình dự báo mạnh như ECMWF, GFS, ICON hay JMA. Ứng dụng cho phép người dùng theo dõi tốc độ, hướng gió, vị trí và dự báo đường đi bão toàn cầu.

Windy hỗ trợ hiển thị theo thời gian thực với giao diện bản đồ sinh động, nhiều lớp thông tin như gió, mưa, bão.

Ứng dụng có tiếng Việt, dễ dùng nhưng người mới cần thời gian làm quen để đọc bản đồ. Bản miễn phí đã đáp ứng hầu hết nhu cầu cơ bản, bản trả phí cung cấp thêm dự báo nâng cao.

Ứng dụng Zoom Earth

Zoom Earth cung cấp ảnh vệ tinh chất lượng cao và cập nhật thời tiết theo thời gian thực, với chu kỳ chỉ 10 phút/lần. Nền tảng cho phép người dùng theo dõi trực tiếp sự hình thành, phát triển và đường đi của bão, đồng thời hiển thị dữ liệu về gió, mưa, áp suất.

Người dùng có thể phóng to khu vực cụ thể, như dải ven biển Việt Nam, để quan sát rõ quỹ đạo và cường độ bão.

Zoom Earth sử dụng nguồn ảnh từ nhiều vệ tinh lớn như Himawari-8, GOES hay Meteosat, đồng thời đưa ra dự báo đường di chuyển trong vài giờ tới.

Dù các nền tảng trên rất hữu ích, chúng chỉ mang tính tham khảo. Để bảo đảm an toàn, người dân vẫn cần theo dõi sát sao cảnh báo và hướng dẫn chính thức từ các cơ quan chức năng tại Việt Nam.