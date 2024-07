Cách theo dõi chuyến bay trên iPhone rất đơn giản

Trên thực tế, công nghệ hiện đại đã cho phép người dùng dễ dàng cập nhật các thông tin về chuyến bay của mình chỉ qua vài cú chạm trên điện thoại.

Đối với người dùng iPhone, Apple không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các tính năng cơ bản mà còn tích hợp nhiều công cụ mạnh mẽ giúp theo dõi chuyến bay một cách chính xác và thuận tiện nhất. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách theo dõi chuyến bay trên iPhone.

1. Sử dụng ứng dụng Messages

Một trong những cách đơn giản nhất để theo dõi chuyến bay trên iPhone là sử dụng ứng dụng Messages (Tin nhắn). Apple đã tích hợp một tính năng rất tiện ích trong Messages mà không phải ai cũng biết.

Bước 1: Nhận thông tin chuyến bay

Trước hết, bạn cần có thông tin chuyến bay. Thông tin này thường bao gồm mã chuyến bay (flight number) và hãng hàng không. Thông tin này có thể được gửi từ bạn bè, người thân hoặc thậm chí là từ email xác nhận đặt vé.

Bước 2: Mở tin nhắn chứa thông tin chuyến bay

Khi bạn nhận được tin nhắn chứa mã chuyến bay, iPhone sẽ tự động nhận diện và biến chuyến bay đó thành một liên kết có thể click vào. Chỉ cần nhấp vào mã chuyến bay này, một cửa sổ nhỏ sẽ hiện lên cung cấp các thông tin chi tiết về tình trạng chuyến bay như giờ cất cánh và hạ cánh, cổng ra máy bay, và các thông tin quan trọng khác.

2. Sử dụng Siri

Siri, trợ lý ảo trên iPhone, cũng có thể giúp bạn theo dõi chuyến bay một cách dễ dàng.

Bước 1: Kích hoạt siri

Để kích hoạt siri, bạn có thể nói "Hey Siri" hoặc giữ nút nguồn (trên các model iPhone cũ hơn, hãy giữ nút Home).

Bước 2: Đặt câu fỏi

Hãy hỏi Siri về thông tin chuyến bay của bạn, chẳng hạn "Siri, how is flight [mã chuyến bay] from [hãng hàng không]?" Chỉ trong vài giây, Siri sẽ trả về thông tin chuyến bay chi tiết.

3. Sử dụng ứng dụng của bên thứ ba

Ngoài những tính năng tích hợp sẵn trên iPhone, bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba chuyên cung cấp thông tin chuyến bay. Một số ứng dụng phổ biến bao gồm:

FlightAware

FlightAware là một trong những ứng dụng hàng đầu về theo dõi chuyến bay. Ứng dụng này cung cấp thông tin chi tiết, từ thời gian cất cánh, hạ cánh, cho đến thời gian trễ, dự báo thời tiết tại các điểm đến, và còn nhiều hơn thế nữa.

FlightRadar24

FlightRadar24 không chỉ dừng lại ở việc theo dõi chuyến bay của bạn mà còn cho phép bạn quan sát toàn bộ không phận trên thế giới. Đây là một ứng dụng cực kỳ hữu ích cho những người yêu thích hàng không.

App in the Air

App in the Air cung cấp nhiều tính năng hơn so với việc chỉ theo dõi chuyến bay. Ứng dụng này giúp người dùng quản lý hành trình, nhắc nhở về các cổng ra máy bay, các bước chuẩn bị trước chuyến đi, và nhiều tính năng hữu ích khác.

4. Sử dụng ứng dụng hãng hàng không

Mỗi hãng hàng không lớn thường có ứng dụng riêng cho iPhone. Các ứng dụng này không chỉ giúp bạn theo dõi chuyến bay mà còn cung cấp các thông tin liên quan đến đặt chỗ, check-in trực tuyến, thông tin về hành lý, và hỗ trợ khách hàng.

Bạn chỉ cần tải xuống ứng dụng của hãng hàng không mà bạn đang bay và nhập mã chuyến bay vào đó. Các ứng dụng này sẽ cung cấp cho bạn tất cả các thông tin chi tiết cần thiết.

5. Sử dụng ứng dụng Wallet (Ví)

Nếu bạn đã thêm vé máy bay vào ứng dụng Wallet (Ví), bạn có thể theo dõi tình trạng chuyến bay trực tiếp từ đó. Các thẻ vé trong Wallet sẽ tự động cập nhật thông tin chuyến bay bao gồm thời gian cất cánh, hạ cánh và bất kỳ thay đổi nào về giờ bay.

Với sự phát triển của công nghệ, việc theo dõi chuyến bay trên iPhone trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.