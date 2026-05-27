Dat Bike vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe điện Era hoàn toàn mới. Mẫu xe này đang thu hút sự chú ý lớn khi được bán với giá khởi điểm 29,9 triệu đồng kèm nhiều công nghệ, tính năng thú vị. Nổi bật trong số đó, công nghệ sạc tích hợp chưa từng thấy trên sản phẩm nào khác.

Theo giới thiệu, Dat Bike đã "phát triển thành công bộ sạc tích hợp trong xe máy điện đầu tiên trên thế giới", và công nghệ này đã có sẵn trên mẫu Era. Phương pháp sạc mới loại bỏ bộ sạc rời thường thấy khi mua xe máy điện; thay vào đó, người dùng sử dụng dây, phích cắm có sẵn của xe để cắm vào ổ cắm (nguồn điện dân dụng 220 vôn).

Tuy nhiên, một số thảo luận trên các diễn đàn cho rằng cách sạc này “khá lạ” và không biết có tiềm ẩn rủi ro gì không.

Dat Bike Era vừa ra mắt thị trường.

Theo cách sạc thông thường, người dùng sẽ sử dụng một thiết bị sạc rời; điện từ nguồn sẽ đi qua bộ sạc, vào xe và được dẫn tới pin. Trên Dat Bike Era, dòng điện sẽ đi thẳng từ nguồn vào động cơ của xe. Trong một phát ngôn trên mạng xã hội, ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn - CEO của Dat Bike - cho biết Mạch điều khiển công suất (Power Control Unit - PCU) "lấy năng lượng từ nguồn AC [điện xoay chiều từ nguồn điện dân dụng] đưa vào động cơ để nạp lại cho pin lúc sạc".

Một số người dùng cho rằng theo cách làm này, Dat Bike đang dẫn điện từ nguồn vào động cơ điện, vì thế có thể dẫn tới tình trạng roto quay mất kiểm soát, khiến bánh xe cũng quay theo.

Lo ngại này là không có cơ sở khi Dat Bike cho biết việc điện vào động cơ và việc động cơ quay là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Động cơ chỉ có thể quay khi có các điều khiển đảo chiều dòng điện cụ thể. Ngoài ra "các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn kiểm định pin của Dat Bike được thực hiện theo chuẩn an toàn UN R136 của Liên hợp quốc".

Điện từ nguồn được dẫn về mô tơ, sau đó được sạc cho pin xe.

Theo đó, ở mục 5 về các yêu cầu an toàn điện và mục 5.3 về các chức năng an toàn, tiêu chuẩn UN R136 quy định rõ: "Nếu người sử dụng có thể sạc xe từ nguồn điện ngoài vào hệ thống lưu trữ điện năng có thể sạc lại được (Rechargeable Electrical Energy Storage System - REESS), hệ thống động lực sẽ không thể làm cho xe di chuyển khi nguồn điện ngoài vẫn đang kết nối trực tiếp với xe."*

*Nguyên văn: "5. Part I: Requirements of a vehicle with regard to itselectrical safety [...] 5.3. Functional safety [...] If the onboard REESS can be externally charged by the user, movement caused by the vehicle's propulsion system shall not be possible while the external electric power supply is physically connected to the vehicle inlet. [...]"

Dat Bike Era đạt chuẩn tiêu chuẩn UN R136, điều này có nghĩa là mô tơ đã phải bị vô hiệu hóa, không thể khiến xe bất ngờ di chuyển trong khi xe đang được cắm sạc.

Đáp ứng tiêu chuẩn UN R136 đồng nghĩa Dat Bike Era không có khả năng tự di chuyển trong khi sạc.

Trên thực tế, việc sạc pin xe điện thông qua mô tơ như cách làm của Dat Bike trên mẫu Era không phải điều mới, khi một số nhà sản xuất xe ô tô đã thực hiện điều này, tiêu biểu như mẫu Renault Zoe hay nền tảng E-GMP của Hyundai. Tuy nhiên, điều tương tự dường như chưa xuất hiện trên xe hai bánh.

Dat Bike cho biết hãng cũng đã đăng ký bằng sáng chế cùng quyền sở hữu trí tuệ cho công nghệ sạc tích hợp.

Dây sạc của xe nằm ở trong hộc đồ phụ bên tay phải.

Theo giới thiệu, Dat Bike đã gộp các bộ phận gồm bộ điều khiển động cơ, bộ sạc, mô tơ và gắp thành một khối, từ đó tận dụng các bộ phận dùng chung với bộ sạc thông thường như bán dẫn công suất, mạch đo lường, logic điều khiển hay hệ thống tản nhiệt. Từ đó, Dat Bike đã loại bỏ việc sử dụng sạc rời, đi kèm với đó là việc sạc yên tĩnh hơn khi không có quạt tản nhiệt.

Dat Bike Era phiên bản cao cấp nhất (E1) được thiết kế với 3 chế độ sạc, gồm Sạc tăng cường, Sạc nhanh và Sạc tiêu chuẩn; trong đó chế độ Sạc nhanh cho phép nạp lượng điện đủ đi 30 km chỉ trong 15 phút; trong khi đó chế độ Sạc nhanh có thể nạp đầy 100% pin trong 2 giờ 15 phút.