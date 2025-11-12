Cách nộp sổ đỏ trên VNeID chi tiết? Hướng dẫn chi tiết các bước nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID?

Ngày 31/8/2025, Bộ Công An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT năm 2025 về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai.

Ủy ban nhân dân các xã, phường phụ trách thu thập các loại Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ Căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL đất đai, đảm bảo hoàn thành vào ngày 15/11/2025.

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID, chi tiết các bước nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, người dân có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: Để có thể sử dụng được đầy đủ chức năng, bạn cần đến công an phường/xã bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) để làm VNeID mức 2.

Bước 2: Sau đó truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước". Tại đây sẽ hiện ra giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Bước 3: Tiếp đến, người dân ấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Cuối cùng, ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng theo mẫu mới

Sổ đỏ, sổ hồng là các gọi thông dụng của người dân đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong từng thời kỳ thì sẽ có những tên gọi chính xác cho sổ đỏ, sổ hồng.

Theo Luật Đất đai 2024 thì sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2024 có giá trị pháp lý tương đương như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Luật Đất đai 2024.