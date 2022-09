Cách nịnh ‘nóc nhà’ gây cười của ông bố ‘cãi nhau không nghỉ ngày nào’ với vợ

Nếu bảo rằng chỉ có thanh niên mới biết làm những chiêu trò lãng mạn, hài hước để “nịnh” người thương thì quả là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Đâu chỉ những cặp đôi trẻ mới biết phát “cẩu lương”, mà thực tế “cẩu lương” chất lượng nhất lại được xuất phát từ chính những ông bố bà mẹ trong gia đình.

Một cô gái mới đây đã không thể nhịn được cười trước hành động “cuồng vợ” đến không ngờ của bố mình.

Người chồng mặc chiếc áo in ảnh vợ khoe khắp nơi.

“Ngày thường thì cãi nhau không nghỉ ngày nào, nhưng mà bố lại rất hay để ảnh mẹ làm ảnh nền, ảnh đại diện... Bố mình rất hay đi chùa. Hôm qua bố mình đi Côn Sơn - Kiếp Bạc về, bố in cái áo có ảnh mẹ mình giữa áo, rồi hí hửng mặc đi khoe khắp nơi, làm 3 chị em mình cười vỡ bụng. Ảnh bố in lại còn là ảnh bố chụp màn hình lại sau khi thấy mẹ đăng nữa chứ.”

Kèm theo câu chuyện, cô gái không quên đăng tải bức ảnh bố mình trong trang phục độc nhất vô nhị này. Chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng điểm nhấn chính là hình ảnh được in rất to ở giữa với dung nhan của một người phụ nữ. Ông bố không ngần ngại mặc trên người chiếc áo in hình vợ đầy tự hào và chụp ảnh với mọi người.

Cận cảnh chiếc áo được người chồng in trong dịp đi chơi.

Theo lời cô gái thuật lại, ngày thường bố mẹ cô thuộc tuýp cặp đôi “khắc khẩu” khi “cãi nhau không nghỉ ngày nào”. Tuy nhiên, hành động của bố thì lại hoàn toàn ngược lại với những gì ông thể hiện khi luôn thích để ảnh vợ làm ảnh nền, ảnh đại diện. Và lần này, mức độ “cuồng vợ” của ông đã tăng thêm một bậc khi in hẳn lên áo để khoe khắp nơi.

Ai cũng nghĩ vợ chồng chung sống lâu năm thì sẽ vơi bớt sự lãng mạn, nhưng rõ ràng, người bố trong câu chuyện đã chứng minh quan niệm này hoàn toàn sai lầm.

Màn phát “cẩu lương” đầy chất lượng này đã khiến dân mạng được phen xuýt xoa tán thưởng, “Hai bác chất quá”, “Thiệt là đáng yêu”. Một số bình luận khác lại hài hước cho rằng “Xem qua tưởng tìm người thất lạc”.