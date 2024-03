Những người điều khiển máy bay không người lái ở Ukraine đang đối mặt với 2 thách thức lớn trên chiến trường giữa bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba, Taras Chmut, Giám đốc Quỹ Come Back Alive Foundation hỗ trợ quân đội Ukraine cho hay.

Theo ông Chmut, các phi công điều khiển của Ukraine không thể phóng hàng chục nghìn UAV cùng lúc hay nói đúng hơn là Kiev cần phải triển khai máy bay không người lái từng chiếc một.

Binh lính Ukraine điều khiển UAV ở khu vực Lviv. Ảnh: Getty

"Đây là một bất lợi", ông Chmut cho hay. Ngoài ra, theo ông: "Vấn đề thứ hai là đối phương có thể gây nhiễu tần số thông thường bằng các thiết bị tác chiến điện tử điển hình được thiết kế cho nhiệm vụ này. Đó là lý do tại sao những người vận hành giàu kinh nghiệm thường tìm kiếm và thay đổi tần số cho phù hợp với từng khu vực cụ thể trên tiền tuyến".

"Điều đó cho phép họ làm việc đồng thời với nhiều máy bay không người lái hơn", ông Chmut nhận định. Ukraine đang học hỏi chiến thuật tác chiến điện tử của Nga và tìm cách thích nghi để đối phó với chúng.

Chuyên gia Samuel Bendett thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) có trụ sở tại Mỹ cho biết, bất kỳ nơi nào có khoảng trống trong tác chiến điện tử, nhiều máy bay không người lái có thể triển khai trên bầu trời bất cứ lúc nào.

Tác chiến điện tử là một phần trong cách Nga và Ukraine đang tiến hành để đối phó với các đội máy bay không người lái của nhau, đặc biệt là các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đang ngày càng phổ biển. Các hệ thống tác chiến điện tử có thể can thiệp vào việc nhắm mục tiêu của UAV và gây nhiễu tín hiệu vệ tinh dẫn đường cho các phương tiện không người lái.

Đầu tuần này, một nhà quan sát quân sự Nga cho biết những người điều khiển FPV của Ukraine "đang thay đổi tần số và đặt hàng sản xuất công nghiệp với thông số thay đổi này từ các nhà máy nước ngoài".

Người này thừa nhận: "Các hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi không phải lúc nào cũng hiệu quả để đối phó với chúng".

Khả năng chống chịu của UAV trước các thiết bị tác chiến điện tử phụ thuộc vào loại thiết bị mà đối phương sử dụng, bao gồm cả tần số. Ông Chmut cho biết những nỗ lực trong tác chiến điện tử có thể bị phản tác dụng bằng cách tăng số lượng tần số được sử dụng.

Một nhà quan sát quân sự khác của Nga hôm 5/3 cho biết, các máy bay không người lái FPV của Moscow đang bị "chế áp bởi chính các các hệ thống tác chiến điện tử của chúng ta" xung quanh thành phố Avdiivka khi chỉ có khoảng 30% phương tiện không người lái tiếp cận được khu vực mục tiêu.

Các nguồn tin Ukraine cũng cho rằng quân đội Nga đã chuyển máy bay không người lái FPV của mình sang tần số khác với tần số thường được sử dụng bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine, đặc biệt là các phiên bản di động, ông Bendett nhận định với Newsweek.

Cả hai bên dường như đều tin rằng đối phương đang sản xuất nhiều FPV hơn nhưng rất khó để xác minh con số chính thức.

Nga đã tăng cường sản xuất UAV, dồn lực vào việc mở rộng kho máy bay không người lái FPV giá rẻ. Sự phát triển FPV của Nga có lẽ đã "tăng theo cấp số nhân", ông Bendett cho biết vào giữa tháng 12/2023 và Moscow hiện có thể sẽ nhận được hàng chục nghìn FPV mỗi tháng.

Ukraine cũng đã thực hiện một số hoạt động gây quỹ để tăng cường sản xuất UAV, đặc biệt là máy bay không người lái FPV. Chiến dịch Unity - một nỗ lực ban đầu từ Come Back Alive Foundation, nền tảng United24 do nhà nước hậu thuẫn và ngân hàng trực tuyến Monobank của Ukraine đã gây quỹ để cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang, lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát quốc gia và cơ quan an ninh của Ukraine. Một đợt gây quỹ tiếp theo đã quyên góp được số tiền để mua thêm 5.000 máy bay không người lái FPV trang bị vũ khí.