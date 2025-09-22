Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC). Do đó, các chủ phương tiện cần chú ý thực hiện chuyển đổi đúng hạn.

Trường hợp chủ phương tiện đã đăng ký ví điện tử VETC và xác thực CCCD gắn chip, VETC sẽ tự động chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông. Nếu chưa sử dụng ví/xác thực CCCD gắn chip, chủ phương tiện cần thực hiện xác thực CCCD chip để nâng cấp từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC, theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình Xác thực, bấm "Bắt đầu xác thực"

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn

Buớc 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn "Tôi đồng ý" và bấm "Xác nhận" để hoàn tất

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công

Sau khi xác thực, chủ phương tiện tiến hành liên kết với các phương tiện thanh toán.

Trường hợp chủ phương tiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông từ tài khoản thu phí ePass, cần tiến hành đăng nhập tài khoản, chọn mục Quản lý nguồn tiền. Sau đó, thực hiện liên kết với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế rồi hoàn tất quá trình liên kết theo hướng dẫn. Chủ phương tiện cũng cần liên kết nguồn tiền từ ngân hàng vào ứng dụng Viettel Money hoặc chuyển tiền trực tiếp vào ví Viettel Money để đảm bảo số dư thanh toán phí giao thông.

Các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV,…mới đây cũng đã có hướng dẫn chi tiết việc liên kết tài khoản với VETC.

Ví dụ liên kết tài khoản Vietcombank với Ví VETC:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập App VETC => Chọn biểu tượng menu bên trái màn hình => Chọn "Số dư Ví".

Bước 2: Chọn "Thêm Liên kết" => Chọn ngân hàng để liên kết.

Bước 3: Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân => Chọn "Tiếp tục".

Bước 4: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng => Nhận thông báo liên kết thành công.

Nạp tiền từ tài khoản Vietcombank vào VETC:

Bước 1: Đăng nhập app VETC, chọn "Nạp tiền".

Bước 2: Chọn nguồn tiền, nhập thông tin và xác thực giao dịch.