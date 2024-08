Cách khôi phục thư đã xóa vĩnh viễn trên Gmail

Gmail là dịch vụ gửi và nhận email trực tuyến tốt nhất hiện nay, số lượng người dùng đăng ký gmail không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, có nhiều khi, do sơ suất, chúng ta xóa mất những email quan trọng trong dịch vụ Gmail. Nếu không biết phải làm sao thì bạn chỉ cần thực hiện các thao tác trong bài viết này là có thể khôi phục email đã xóa một cách dễ dàng.

Khôi phục lại email đã xóa thực chất là cách nhờ Google tra cứu lại những email do người dùng đã gửi đi, hoặc chỉ sử dụng lệnh xóa tạm thời.

Đối với email chỉ bị xóa tạm thời

Email này chỉ bị xóa tạm và sẽ được chứa trong thư mục Trash (Thùng rác). Thông thường thư mục này sẽ chứa số lượng thư trong vòng 30 ngày. Sau khoảng thời gian này, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bước 1: Tại giao diện trang chủ của Gmail, bạn chọn mục Trash (Thùng rác) ở thanh bên. Hoặc không bạn có thể nhấn vào More (Danh sách mở rộng) để tìm mục Trash.

Bước 2: Click chọn các thư trong thùng rác muốn khôi phục email đã xóa. Sau đó nhấn vào biểu tượng hình thư mục ở trên để di chuyển tới các thư mục khác để xem thư.

Thông thường, chúng ta nên để ở mục Hộp thư đến.

Bước 3: Kiểm tra tại mục Hộp thư đến

Đối với email chỉ bị xóa vĩnh viễn

Google khẳng định thư nếu bị xóa vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người dùng vẫn có thể lấy lại email này thông qua công cụ do chính hãng phát triển.

Để sử dụng, người dùng truy cập Help Center (Trung tâm trợ giúp), tìm đến mục Fix a problem (Khắc phục sự cố), chọn Gmail messages are missing (thư Gmail bị mất). Google sẽ chuyển người dùng đến trang hỗ trợ các lỗi về việc mất email. Để truy cập công cụ phục hồi, người dùng chọn Most of my emails are missing (Đa số email của tôi đang bị mất) và Google cho biết "sẽ cố khôi phục các email đã bị xóa trong vòng 30 ngày qua".

Công cụ này được Google tạo ra để khôi phục email có thể bị mất do tài khoản của người dùng bị truy cập trái phép. Tuy nhiên, email nếu bị xóa vĩnh viễn quá 30 ngày sẽ không thể lấy lại. Trong một số trường hợp nhất định, email mới xóa cũng không khôi phục thành công.

Do đó, người dùng được khuyên nên có thói quen kiểm tra thư mục thùng rác và thư rác thường xuyên, ít nhất 30 ngày một lần để có thể phát hiện sai sót trong quản lý email và xử lý kịp thời. Họ cũng nên hạn chế bấm nút dọn thùng rác, vì việc lấy lại email ở đây rất khó. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, có thể sao lưu email vào công cụ khác để tìm lại khi cần.