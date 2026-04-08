Không ít người gặp tình trạng gửi yêu cầu tích hợp mã số thuế trên VNeID nhưng hệ thống lại báo từ chối hoặc không xác nhận được thông tin. Nguyên nhân chủ yếu là do dữ liệu giữa hệ thống thuế và định danh điện tử chưa hoàn toàn đồng bộ.

Tại sao yêu cầu cập nhật mã số thuế trên VNeID bị từ chối?

Dù đã nhập đúng thông tin, nhiều trường hợp vẫn không được hệ thống chấp nhận. Điều này thường xảy ra khi dữ liệu cá nhân giữa các hệ thống chưa khớp hoặc tài khoản chưa đủ điều kiện xác thực. Một số nguyên nhân phổ biến bao gồm:

- Mã số thuế vẫn đang gắn với CMND cũ trong khi VNeID yêu cầu sử dụng CCCD 12 số.

- Thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, địa chỉ bị sai lệch, kể cả dấu tiếng Việt.

- Tài khoản chưa đạt mức định danh 2 hoặc ứng dụng chưa được cập nhật.

- Lỗi đồng bộ giữa hệ thống thuế và cơ sở dữ liệu dân cư.

Cần kiểm tra gì trước khi gửi lại yêu cầu?

Trước khi thực hiện lại thao tác, người dùng nên rà soát kỹ thông tin để tránh bị từ chối lần nữa. Đây là bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.

Tra cứu mã số thuế hiện tại: Kiểm tra xem mã số thuế đang liên kết với CMND hay CCCD. Có thể tra cứu trên cổng thông tin thuế hoặc ứng dụng thuế điện tử. Nếu vẫn còn sử dụng CMND cũ, khả năng cao sẽ không tích hợp được trên VNeID .

Đối chiếu thông tin cá nhân: So sánh toàn bộ thông tin như họ tên, ngày sinh, số CCCD và địa chỉ giữa hệ thống thuế và VNeID. Chỉ cần sai một chi tiết nhỏ như thiếu dấu hoặc viết tắt cũng có thể khiến hệ thống không xác thực được.

Cập nhật ứng dụng VNeID: Sử dụng phiên bản cũ có thể gây lỗi khi gửi yêu cầu. Do đó, người dùng nên cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất trên cửa hàng ứng dụng để đảm bảo tính ổn định.

Cách khắc phục lỗi cập nhật mã số thuế trên VNeID bị từ chối

Sau khi xác định nguyên nhân, người dùng cần xử lý đúng từng trường hợp để tăng khả năng thành công khi gửi lại yêu cầu.

Khi mã số thuế chưa cập nhật CCCD 12 số: Đây là lỗi thường gặp với những người đăng ký mã số thuế từ lâu. Bạn cần thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-MST) trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng thuế điện tử. Sau khi được duyệt, bạn mới có thể tích hợp lại trên VNeID.

Khi sai số điện thoại hoặc email: Nếu thông tin liên hệ trong hồ sơ thuế không còn chính xác, việc nhận mã OTP sẽ bị lỗi. Cách xử lý là cập nhật lại số điện thoại hoặc email chính chủ để đảm bảo quá trình xác thực diễn ra bình thường.

Khi hồ sơ bị treo lâu: Một số trường hợp cập nhật mã số thuế trên VNeID bị từ chối yêu cầu rơi vào trạng thái “đang xử lý” trong thời gian dài. Nguyên nhân thường do hệ thống quá tải hoặc lỗi đồng bộ. Lúc này, bạn nên hủy yêu cầu cũ và gửi lại vào thời điểm ít người sử dụng để tăng khả năng xử lý nhanh.

Cách gửi lại yêu cầu tích hợp mã số thuế trên VNeID

Sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa thông tin, bạn có thể tiến hành gửi lại yêu cầu theo đúng quy trình để tránh phát sinh lỗi.

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản đã xác thực mức 2. Sau đó truy cập vào mục “Ví giấy tờ” và chọn phần tích hợp thông tin.

Bước 2: Tại đây, bạn chọn “Mã số thuế” , nhập chính xác dãy số cá nhân và kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi gửi đi.

Bước 3: Sau khi gửi, bạn có thể kiểm tra trạng thái trong mục tin nhắn hoặc lịch sử yêu cầu. Nếu vẫn bị từ chối, hãy rà soát lại dữ liệu và thực hiện lại các bước.

Nếu thông tin đã chính xác, thời gian xử lý thường chỉ từ vài phút đến vài giờ. Trong trường hợp cần điều chỉnh dữ liệu tại cơ quan thuế, quá trình này có thể kéo dài từ 1 đến 3 ngày làm việc.

Việc cập nhật mã số thuế trên VNeID bị từ chối thường xuất phát từ sai lệch dữ liệu hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện xác thực. Chỉ cần kiểm tra kỹ thông tin, cập nhật đúng theo hướng dẫn và gửi lại yêu cầu, bạn hoàn toàn có thể xử lý lỗi ngay tại nhà mà không cần mất thời gian đi lại.