Cách kê giường ngủ ở vị trí đẹp mang lại sức khỏe, tiền tài cho gia chủ

Giường là một bộ phận không thể thiếu trong phòng ngủ. Đây là vật dụng giúp con người nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần sau một ngày làm việc vất vả. Con người dành 1/3 thời gian trong đời trên giường ngủ. Do đó, việc kê giường ngủ sao cho hợp phong thuỷ không những quyết định đến chất lượng giấc ngủ mà còn ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác như sức khoẻ hay tài vận của gia chủ.

Với cuộc sống hiện đại ngày nay, nội thất phòng ngủ nói chung và giường ngủ nói riêng ngày càng đa dạng, phong phú hơn. Nhiều loại giường ngủ không đơn thuần chỉ là giường ngủ mà còn kết hợp trị liệu, chăm sóc sức khoẻ. Bất kể kiểu dáng và chất liệu như thế nào, khi bố trí giường ngủ, gia chủ cũng cần phải lưu ý những điểm sau:

1. Hướng kê giường ngủ hợp mệnh

Khi kê giường ngủ theo phong thủy, gia chủ cần chú ý đặt đầu giường hướng về hướng của bản mệnh giúp tập trung sinh khí, giấc ngủ ngon và tinh thần sảng khoái khi thức dậy.

Đối với những gia chủ mệnh Kim và Thổ, hướng tốt nhất để kê giường ngủ là Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam và Tây. Những gia chủ có mệnh Mộc, Thủy và Hỏa nên đặt giường ngủ theo phong thủy hướng Bắc, Đông, Nam và Đông Nam.

2. Những vị trí nên tránh khi kê giường trong phòng

- Kê giường ngủ giữa phòng, đầu giường không kê sát tường: Tạo cho chủ nhân cảm giác không an toàn do không có điểm tựa. Khi đầu giường ngủ đặt sát vào tường khiến con người có cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Tường sẽ ngăn tiếng động bên ngoài và đây là nơi yên tĩnh nhất, bạn sẽ ngủ rất ngon khi đầu hướng vào một bức tường chắc chắn.

- Kê giường thẳng với cửa ra vào: Theo phong thủy, cách kê giường ngủ thẳng với cửa ra vào là vị trí rất xấu. Giường ngủ là nơi riêng tư nhất của căn phòng nên cần đặt ở chỗ khuất, không nên đặt ở trước cửa, nơi mà người khác đi ngang qua cũng nhìn thấy được. Mặt khác, giường thường chiếm diện tích lớn trong phòng nên nếu đặt trước cửa sẽ gây bất tiện khi đi lại.

Với trường hợp này, gia chủ nên xê dịch giường ngủ, không để giường ngủ và cửa phòng thành một đường thẳng. Nếu giường ngủ không thể xê dịch được thì hãy xoay đầu ra hướng khác để ngủ cũng là một cách hóa giải.

- Kê giường ngủ dưới cửa sổ: Việc kê giường ngủ dưới cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các gia chủ. Vì giấc ngủ sẽ bị gián đoạn bởi những yếu tố bên ngoài như mùi, âm thanh. Bạn sẽ có giấc ngủ kém chất lượng hơn vào ban đêm, kết quả là năng lượng của cơ thể sẽ kém đi.

Nếu căn phòng của bạn nhỏ, bạn nên sử dụng rèm để che chắn và luôn đóng lại mỗi khi ngủ vào ban đêm. Điều này giúp ngăn cản ánh nắng cũng như ánh sáng chiếu vào giường ngủ giúp bạn có được một giấc ngủ thật ngon và êm ái.

- Để gương chiếu vào giường ngủ: Theo phong thủy phòng ngủ, đây là lỗi nhiều người mắc phải và cần nên khắc phục. Việc để gương phòng ngủ ngay vị trí đó sẽ gây cảm giác sợ hãi, bất an vào lúc nửa đêm và tạo ra ác mộng và làm ảnh hưởng đến sức khỏe cho chính bản thân.

- Kê giường ở vị trí có quá nhiều đồ đạc lộn xộn: Đầu giường tựa vào tường, ba phía của giường cần không gian thoáng đãng để khí tốt lưu thông, do đó, bạn chú ý không nên đặt đồ xung quanh, tránh cản trở khí. Do đó, khi bố trí đồ đạc trong phòng ngủ, nên để khoảng trống ở ba phía của giường ngủ.

- Đầu giường dựa vào tường nhà vệ sinh: Vì đây là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất và có mùi khó chịu nhất trong bất cứ căn phòng nào. Với những phòng trọ có diện tích nhỏ, đặt giường ngủ thường kề nhà vệ sinh, bạn có thể hóa giải bằng cách đặt chậu cây phong thủy giúp hút ẩm và âm khí ra ngoài.

- Kê giường ngủ dưới chân cầu thang: Ở một số nhà ở có diện tích hạn chế thường tận dụng không gian dưới gầm cầu thang làm phòng ngủ, tuy nhiên theo phong thủy điều này nên tránh. Đặt giường ngủ ở vị trí này tạo cảm giác bị đè nén, bức bách.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo