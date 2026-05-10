Cách đệ nhất mỹ nhân showbiz che giấu khuyết điểm, cam thường cũng khó bóc trần nhan sắc

IRENE lộ khuyết điểm



Mới đây, một đoạn clip trong vlog của IRENE (Red Velvet) đang là đề tài bàn tán trên khắp mạng xã hội. Việc nữ thần tượng thoải mái công khai khuyết điểm làn da ngay trước ống kính đã lập tức biến khoảnh khắc này thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Đoạn clip đang được netizens chia sẻ khắp nơi vì bí kíp che mụn thần sầu của IRENE

Cụ thể, trong đoạn vlog hậu trường vừa lên sóng, IRENE đã không ngần ngại quay cận cảnh một nốt mụn sưng đỏ khá lớn nằm ngay vị trí cằm. Việc một nữ thần tượng hàng đầu thoải mái khoe khuyết điểm làn da mộc trước ống kính máy quay đã lập tức thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự lại nằm ở màn "phù phép" ngay sau đó. Chỉ bằng những bước make up che khuyết điểm từ chuyên gia trang điểm, nốt mụn sưng tấy dường như biến mất hoàn toàn. Lớp trang điểm tệp hẳn vào da, trả lại cho cô nàng diện mạo hoàn hảo không tì vết.

Đoạn clip nhanh chóng được cắt lại và chia sẻ khắp các tảng mạng xã hội, nhanh chóng đạt hơn 2,5 triệu lượt xem và hơn 1 nghìn lượt chia sẻ. Cư dân mạng không giấu nổi sự kinh ngạc trước kỹ năng make up "thần sầu" của ê-kíp. Hàng loạt bình luận liên tục xuất hiện nhằm mục đích xin thông tin về dòng sản phẩm che khuyết điểm được sử dụng. Đáng chú ý hơn, nhan sắc của trưởng nhóm Red Velvet mới là điều khiến netizen bàn tán sôi nổi.

Rất nhiều khán giả thừa nhận họ đã mải mê ngắm nhìn visual sắc sảo của IRENE đến mức bỏ quên luôn nốt mụn to tướng trên cằm. Công chúng đều gật gù đồng tình rằng, vẻ đẹp thanh tú cùng khí chất cuốn hút của cô đã lu mờ hoàn toàn mọi khuyết điểm. Thậm chí, vô số ý kiến còn khẳng định nhan sắc của IRENE đẹp đến độ nếu chính chủ không tự mình chỉ ra thì chắc chắn chẳng một ai nhận thấy nữ ca sĩ đang bị nổi mụn.

Tại làng giải trí xứ Hàn, hiếm có nữ thần tượng thế hệ sau nào vượt qua được độ nhận diện nhan sắc của IRENE. Tên tuổi của trưởng nhóm Red Velvet luôn gắn liền với danh xưng "original visual", khẳng định vị thế ngoại hình khó xô đổ giữa thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt.

IRENE được đánh giá là sở hữu gương mặt đạt chuẩn tỷ lệ vàng trong nhân trắc học. Điểm đắt giá nhất nằm ở sự hài hòa tuyệt đối giữa trán, gò má và cằm, kết hợp cùng đôi mắt to tròn nếp mí rõ, sống mũi cao thon gọn và khuôn miệng nhỏ nhắn. Những đường nét thanh thoát này hòa quyện tạo nên một tổng thể cân đối, giúp cô luôn tự tin tỏa sáng mà gần như không có góc chết.

Không chỉ ghi điểm bằng cấu trúc gương mặt chuẩn mực, thần thái biến hóa linh hoạt chính là thỏi nam châm hút fan của IRENE. Khi giữ biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cùng khí chất sang trọng giúp cô toát lên vẻ quyền lực, mang đậm hơi hướng tiểu thư đài các. Ngược lại, chỉ cần một nụ cười, nét xa cách lập tức bị xóa nhòa, thay thế bằng sự rạng rỡ và tươi sáng. Khả năng biến hóa này giúp mỹ nhân nhà SM xử lý mượt mà mọi concept hình ảnh trong suốt sự nghiệp.

Dù hiện tại đã bước qua tuổi ba mươi, diện mạo trẻ trung, "hack tuổi" của cô vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng, duy trì phong độ đỉnh cao như thời kỳ mới ra mắt. Thời gian gần đây, cô liên tục gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội nhờ những khoảnh khắc khoe visual không tì vết trong các sự kiện lẫn đời thường. Dù đã chạm ngưỡng 35 tuổi, gương mặt của nữ thần tượng dường như bị thời gian bỏ quên, khiến nhiều người khó lòng tin được tuổi thật của cô.

Sắp tới, IRENE sẽ khá bận rộn với các lịch trình âm nhạc mới. Đáng chú ý nhất là tour diễn solo của cô nàng tại khu vực Châu Á sẽ chính thức khởi động vào cuối tháng 5 này. Thêm vào đó, cộng đồng mạng cũng đang xôn xao trước tin đồn Red Velvet sẽ có màn comeback vào nửa cuối năm. Có thể thấy, dù đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 10 năm, IRENE vẫn duy trì được nhan sắc đỉnh cao cùng mức độ nổi tiếng đáng mơ ước, vững vàng khẳng định sức hút chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt của một ngôi sao hàng đầu.

