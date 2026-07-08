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Cách đăng ký lưu trú cho người thân ở lại qua đêm trên VNeID từ 01/7/2026

Khả Văn
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Người dân có thể dễ dàng đăng ký lưu trú cho người thân trên ứng dụng VNeID.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, quy định về quản lý cư trú sẽ có sự thay đổi quan trọng mà bất kỳ gia đình nào cũng cần lưu ý để tránh những rắc rối không đáng có. Theo luật sửa đổi mới nhất, khi có người thân, bạn bè đến lưu trú qua đêm tại nhà, chủ nhà hoặc chính người khách đó phải thực hiện nghĩa vụ khai báo với cơ quan chức năng. Việc nắm rõ các thao tác trực tuyến sẽ giúp bạn chủ động hơn rất nhiều, đặc biệt là khi cần thao tác hộ hoặc hướng dẫn cho cha mẹ lớn tuổi từ quê lên thăm con cháu mà không phải tốn công di chuyển ra trụ sở công an.

Theo quy định mới nhất tại Luật số 118/2025/QH15, yếu tố thời gian là điểm mấu chốt mà người dân cần đặc biệt quan tâm. Thời hạn bắt buộc để hoàn tất việc thông báo lưu trú là trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trong trường hợp khách đến nhà sau 23 giờ đêm, bạn được phép lùi thời gian khai báo nhưng phải hoàn thành trước 08 giờ sáng ngày hôm sau.

Nội dung thông báo yêu cầu cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, kèm theo lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú cụ thể. Nếu chủ nhà hoặc thành viên trong hộ gia đình đi vắng, chính người khách đến ở lại sẽ phải tự mình thực hiện nghĩa vụ này với cơ quan quản lý cư trú tại địa phương. Bạn hoàn toàn có thể ra trực tiếp trụ sở công an phường, xã để cung cấp thông tin, tuy nhiên giải pháp này hiện không còn được ưu tiên bằng các hình thức khai báo trực tuyến.

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn mục “Thủ tục hành chính”, sau đó chọn “Thông báo lưu trú".

Bước 3: Bấm “Tạo yêu cầu” và điền đầy đủ thông tin.

Bước 4: Chọn loại hình cơ sở cư trú (hộ gia đình, nhà trọ, cơ sở lưu trú du lịch…) và tên cơ sở cư trú.

Bước 5: Chọn "Thêm người lưu trú" và điền đầy đủ thông tin của người lưu trú (nếu bạn là người thông báo đồng thời là người lưu trú, hệ thống sẽ tự động điền).

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin, bấm Lưu và chọn Gửi yêu cầu.

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