Cách đạn chống máy bay không người lái mới hoạt động

Binh sĩ Nga trong cuộc thử nghiệm loại đạn chống UAV mới.

Tập đoàn Rostec của Nga đã thông báo thử nghiệm thành công một loại đạn chống máy bay không người lái chuyên dụng mới, dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng của quân đội trong việc chống lại các UAV cỡ nhỏ.

Theo RT, loại đạn mới, có tên gọi Mnogotochie (Hình elip), có nhiều cỡ nòng thường được quân đội Nga sử dụng. Loại đạn này có đầu đạn tự tách thành ba mảnh giữa không trung, làm tăng gấp đôi khả năng bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 300 mét.

"Đạn dược Mnogotochie được phát triển để đáp ứng thực tế của chiến đấu hiện đại, nơi máy bay không người lái cỡ nhỏ đã trở thành một trong những mối đe dọa chính đối với binh lính. Kinh nghiệm cho thấy vũ khí cầm tay là phương tiện phòng thủ hiệu quả chống lại UAV", giám đốc công nghiệp của cụm công nghiệp quân sự thuộc Rostec, Bekhan Ozdoev, cho biết.

Đoạn video do Rostec công bố cho thấy một binh sĩ Nga đang thử nghiệm loại đạn mới tại trường bắn. Người lính đã phá hủy một máy bay không người lái nhỏ từ khoảng cách lên đến 70 mét ngay trong phát bắn đầu tiên.

Loại đạn này không cần phải chỉnh sửa gì đối với súng trường, có thể bắn bằng các phụ kiện gắn ở đầu nòng và dường như có thể trộn lẫn với đạn thông thường.

Theo Rostec, loại đạn mới này đã được thử nghiệm trong thực tế chiến đấu tại Ukraine, chứng minh hiệu quả cao của nó. Mặc dù công ty không giải thích chi tiết về cách thức hoạt động chính xác của viên đạn mới, nhưng nhiều khả năng nó có một lớp vỏ giống như sabot tách ra khỏi đầu đạn chính giữa không trung.

Nhiều loại máy bay không người lái khác nhau – từ máy bay bốn cánh quạt thả bom nhỏ và máy bay FPV cảm tử các loại, đến máy bay tám cánh quạt nông nghiệp hạng nặng được cải tiến để mang đạn cối và bom trên không – đã thống trị chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraine trong vài năm qua.

Cả hai bên đều tích cực sử dụng súng để trang bị cho bộ binh khả năng chống máy bay không người lái, cũng như thử nghiệm đạn chùm cho súng trường tấn công tiêu chuẩn.

Các thử nghiệm sau này đã cho kết quả trái chiều, một số loại đạn tỏ ra quá nguy hiểm đối với súng cầm tay, trong khi những loại khác lại gây nguy hiểm cho đồng đội do vỏ đạn tách ra ở tốc độ cao.