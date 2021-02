Cách cúng ngày Vía Thần Tài 2021 để cả năm buôn may bán đắt

Năm 2021, ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) sẽ rơi vào Chủ nhật - ngày 21/2/2021 Dương lịch.

Thần tài theo truyền thuyết của người Trung Hoa là ông Triệu Công Minh, người thời Đường (618-904 ). Ông này được nhắc tới như một vị Thần Tài trong Đạo Giáo sớm nhất ở vào đời nhà Nguyên (1279-1368).

Lại có câu chuyện dân gian tương truyền rằng, Thần Tài là vị thần sống ở trên trời, chuyên trông coi chuyện tiền bạc. Thế nhưng, trong một lần xuống dưới hạ giới do uống rượu say, đầu va vào đá nên không nhớ mình là ai. Trong quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo Thần Tài mặc trên người bị người dân đem đi bán. May thay khi Thần Tài đi lang thang xin ăn thì được một cửa hàng bán gà, vịt mời Thần Tài ăn, từ đó cửa hàng này đông nghịt khách hàng.

Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được coi là ngày Vía Thần tài.

Ngày 10 âm lịch được xem là ngày Vía Thần Tài hàng tháng, nhưng ngày 10 tháng Giêng hàng năm chính là ngày cúng Vía Thần Tài quan trọng nhất của năm, đặc biệt đối với những ai làm ăn buôn bán. Người ta rất quan trọng ngày này bởi họ quan niệm rằng, khi cúng các vị Thần Tài, Thổ Địa vào đúng ngày thì sẽ giúp người đó luôn được bình an, buôn may bán đắt.

Vào ngày Vía Thần Tài, mọi người thường xếp hàng dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya để mua vàng cầu may mắn hanh thông, vận khí tài lộc cho cả một năm. Tuy nhiên, nhiều người quá chú tâm vào mua vàng cầu may mà quên mất rằng cách cúng Thần Tài cũng là yếu tố vô cùng quan trọng.

Theo dân gian, vào ngày Vía Thần Tài người ta sẽ mua: 1 bình hoa, 1 con tôm, 1 miếng heo quay, 1 bộ giấy tiền vàng mã, 1 đĩa ngũ quả, 1 con cá lóc nướng, 1 con cua, chum rượu để cúng.

Bàn thờ Thần Tài không được đặt trước cửa phòng tắm hay gần khu vực để thùng rác hoặc quần áo nữ để tránh tán lộc.

Lễ cúng mặn (từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch):

- 1 bình hoa cúc vạn thọ, mâm 5 quả (có quả dừa ), 5 cây nhang, 5 bình rượu đế nhỏ, 2 đèn cầy, 2 điếu thuốc, gạo, muối trắng, 2 miếng vàng bạc đại.

- 1 bộ tam sên gồm: 1 miếng thịt ba rọi, 1 quả trứng, 1 con tôm (hoặc cua), tất cả đều luộc.

Lễ cúng chay ( từ tháng 7 đến tháng 12 âm lịch):

- 1 bình hoa cúc vạn thọ, mâm 5 quả (có quả dừa ), 5 cây nhang, 5 bình rượu đế nhỏ, 2 đèn cầy, 2 điếu thuốc, gạo, muối trắng, 2 miếng vàng bạc đại.

- Bánh chay.

Văn khấn cúng Thần Tài

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy Thần tài vị tiền

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này

Tín chủ con là.............................................

Ngụ tại......................................................

Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Một số lưu ý trong ngày Vía Thần Tài ai cũng nên nhớ:

- Thường ngày nên đốt nhang mỗi sáng từ 6h – 7h và 16h - 17h, mỗi lần đốt 5 cây nhang. Thay nước uống khi đốt nhang, thay nước trong lọ hoa, và chưng thờ nải chuối chín vàng.

- Gạo, muối thì cất lại dùng cho có lộc, không được rải ra ngoài đường.

- Vàng, bạc đại đốt ở ngoài.

- Rượu hay nước thì đứng ngoài cửa tưới vào nhà, có ý nghĩa là đem lộc vào.

- Bộ tam sên hay bánh trái chia nhau trong nhà dùng không cho người ngoài.

- Tránh để các con vật chó mèo quậy phá làm ô uế bàn thờ Thần Tài.

- Khi thỉnh tượng Thần Tài, Thổ Địa ngoài cửa hàng về, cần gói bọc trong giấy đỏ, hoặc trong hộp sạch sẽ, chọn ngày tốt rước thần về nhà. Sau đó, dùng nước lá bưởi rửa và đặt lên bàn thờ, mua các đồ cúng về cúng khấn là được, lần sau cúng vái bình thường.

Người làm kinh doanh thờ thần Tài nên làm lễ ở nơi kinh doanh chứ không nên làm ở đình, chùa. Người không kinh doanh có thể cúng ở nhà hay đình chùa đều được, vì bản thân "thổ địa" thờ tại nhà cũng kiêm chức năng của thần Tài.

(Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo)