Cách Chu Thanh Huyền khiến Quang Hải từ cầu thủ đào hoa nhất Việt Nam thành người đàn ông mẫu mực của gia đình

Mindset đáng suy ngẫm của nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải về cuộc sống hôn nhân.

Trong hậu trường của một chương trình truyền hình thực tế, Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ ĐT Việt Nam Nguyễn Quang Hải từng nói một câu khá đặc biệt về cách cô đối xử với Quang Hải: “Em có thể nói bất cứ ai ở ngoài kia nhưng với chồng em thì em luôn nhẹ nhàng”.

Nhìn lại hành trình hơn 5 năm cặp đôi bên nhau, có lẽ chính sự mềm mại đúng lúc ấy, cùng cách yêu đặt niềm tin và sự tôn trọng lên hàng đầu, đã góp phần tạo nên một Quang Hải rất khác khi bước vào hôn nhân. Quang Hải từng là cái tên thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện tình cảm của bóng đá Việt Nam. Có thời điểm, công chúng nhận địnhanh là một trong những cầu thủ đào hoa nhất làng bóng đá Việt, khi chuyện đời tư của tiền vệ sinh năm 1997 liên tục được chú ý.

Thế nhưng, từ khi gắn bó với Chu Thanh Huyền, hình ảnh của Quang Hải trong đời sống riêng dần thay đổi. Cặp đôi yêu nhau kín tiếng suốt khoảng 3 năm, cùng trải qua những giai đoạn không dễ dàng trước khi đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới và đón con trai đầu lòng. Điều thú vị là chính Chu Thanh Huyền từng thừa nhận cô vốn là người cá tính, thẳng thắn và mạnh mẽ. Nhưng với chồng, cô lại lựa chọn một cách ứng xử hoàn toàn khác.

Ảnh: FBNv

Mạnh mẽ với cả thế giới nhưng với chồng thì không

Trong một chia sẻ đời thường, Chu Thanh Huyền quan niệm cô có thể cá tính và mạnh mẽ với mọi người bên ngoài, nhưng khi ở bên Quang Hải, cô luôn giữ sự nhẹ nhàng. Cô thậm chí nói rằng mình gần như không tranh cãi với chồng vì luôn cảm thấy Quang Hải đúng, đồng thời sẵn sàng lắng nghe những định hướng của anh. Với Chu Thanh Huyền, đây không phải chuyện cô mất đi cá tính sau khi kết hôn, mà là cách cô chủ động lựa chọn sự mềm mỏng trong mối quan hệ quan trọng nhất của mình.

Cách nói của Thanh Huyền có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi cô vốn được biết đến là một người phụ nữ khá mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống. Nhưng nếu nhìn vào những gì cặp đôi từng chia sẻ, sự “mềm” của Thanh Huyền dường như không phải sự nhún nhường một chiều. Nó đi cùng với một nền tảng quan trọng hơn: sự tin tưởng.

Chu Thanh Huyền luôn chọn sự dịu dàng, mềm mỏng khi cư xử với Quang Hải (Ảnh: FBNV)

Trước khi cưới, Thanh Huyền từng đồng hành với Quang Hải trong quãng thời gian anh sang Pháp thi đấu cho Pau FC. Khi ấy, cô cùng bố mẹ Quang Hải sang thăm anh rồi ở lại để chăm sóc và động viên bạn trai trong giai đoạn anh phải thích nghi với môi trường mới. Chính Quang Hải từng nói rằng thời gian đầu ở Pháp, anh rất cô đơn và cảm thấy thoải mái hơn khi có người bên cạnh để chia sẻ chuyện tập luyện, thi đấu. Đó cũng là giai đoạn giúp hai người hiểu nhau sâu hơn trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Không “quản” chồng, nhưng tạo cảm giác muốn trở về

Một chi tiết từng được nhắc đến về cách Chu Thanh Huyền xây dựng mối quan hệ với Quang Hải là cô không đặt tình yêu trên nền tảng kiểm soát. Hotgirl sinh năm 2000 tôn trọng khoảng thời gian riêng của Quang Hải, không quá quản lý những cuộc vui cùng bạn bè. Sự thoải mái ấy đi cùng kỳ vọng về sự chân thành giữa hai người.

Đây có lẽ là một trong những điểm đáng chú ý nhất trong cách yêu của Thanh Huyền. Bởi với một cầu thủ nổi tiếng, lịch trình thi đấu dày đặc, thường xuyên tập trung cùng CLB và đội tuyển, việc duy trì một mối quan hệ lâu dài không đơn giản. Quang Hải từng có thời gian phải thi đấu xa nhà, còn Chu Thanh Huyền cũng có công việc kinh doanh riêng.

Thay vì biến hôn nhân thành một “chiếc lồng”, cả hai dường như xây dựng nó như một nơi để trở về. Quang Hải từng nhận xét Thanh Huyền là người năng động, luôn truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Anh cũng cho rằng việc kết hôn giúp bản thân có thêm động lực và trách nhiệm trong cuộc sống.

Chu Thanh Huyền không quản chồng mà khiến anh luôn hướng về gia đình (Ảnh: FBNV)

Quang Hải sau khi cưới: từ người yêu thành “chồng nhà người ta”

Nếu chỉ nhìn vào những lời Thanh Huyền nói về chồng thì chưa đủ. Điều khiến câu chuyện của họ được chú ý nằm ở cách Quang Hải đáp lại. Ngay trước đám cưới, trong lời thề dành cho Thanh Huyền, Quang Hải nói rằng cuộc sống của anh vốn chỉ xoay quanh trái bóng, nhưng sau ba năm có cô bên cạnh, “vòng xoáy” ấy dần ổn định và trở nên nhiều màu sắc hơn.

Sau khi về chung một nhà, hình ảnh Quang Hải chăm sóc vợ cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Từ việc hỗ trợ Thanh Huyền trong những buổi livestream, nấu đồ ăn khuya, chờ vợ làm việc xong đến massage, chải tóc hay đứng phía sau máy quay để giúp cô thực hiện các video, nam cầu thủ dần trở thành hình mẫu “chồng nhà người ta” trong mắt nhiều người.

Có lần Thanh Huyền đăng video Quang Hải đứng bên cạnh bón canh cho vợ trong lúc cô livestream bán hàng, sau đó còn nhẹ nhàng vén tóc cho cô. Cô cũng từng viết rằng mình may mắn vì làm gì cũng được chồng ủng hộ và hậu thuẫn để có thể vững tin theo đuổi công việc.

Đó là một sự thay đổi khá thú vị. Quang Hải không trở thành một người khác hoàn toàn sau khi kết hôn. Anh vẫn là cầu thủ bận rộn với bóng đá, vẫn tập luyện và thi đấu với áp lực cao. Nhưng trong vai trò người chồng, anh thể hiện nhiều hơn sự chủ động chăm sóc và đồng hành cùng vợ.

Ảnh: FBNV

Chuyện tình của Quang Hải và Thanh Huyền cũng không bắt đầu bằng một đám cưới hào nhoáng vội vàng. Hai người tìm hiểu nhau từ năm 2021 và trải qua khoảng ba năm yêu kín tiếng trước khi tổ chức lễ cưới vào năm 2024. Trong quãng thời gian ấy, Chu Thanh Huyền từng ở bên Quang Hải khi anh thi đấu tại Pháp, cùng anh trải qua một giai đoạn không dễ dàng trong sự nghiệp.

Đến ngày cưới, Thanh Huyền từng bật khóc và nói rằng nếu được hỏi quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình là gì, câu trả lời chắc chắn là trở thành vợ Quang Hải. Cô mô tả hai người như “hai cục nam châm trái dấu”: Quang Hải tình cảm, biết lắng nghe, kỷ luật và chu toàn, trong khi cô tự nhận mình hoàn toàn khác. Có lẽ chính sự khác biệt ấy lại khiến họ bổ sung cho nhau.

Khi có con, Quang Hải càng rõ hình ảnh người đàn ông của gia đình

Tháng 7/2024, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đón con trai đầu lòng, bé Nguyễn Quang Minh, biệt danh Lido. Trước đó, cặp đôi đã công bố tin vui ngay trong tiệc cưới. Sau khi có con, những khoảnh khắc gia đình của hai người xuất hiện nhiều hơn.

Đặc biệt, Quang Hải từng xin nghỉ tập và thức đêm tại bệnh viện khi con trai chào đời. Trong cuộc sống thường ngày, anh cũng chia sẻ việc chăm sóc con cùng vợ. Đáng chú ý hơn, khi con trai tròn một tuổi, hai vợ chồng quyết định dành toàn bộ tiền mừng sinh nhật để ủng hộ các em nhỏ mắc bệnh tim. Quang Hải thay mặt gia đình nói rằng anh mong Lido sau này sẽ trở thành một người biết yêu thương và chia sẻ với mọi người.

Những chi tiết nhỏ ấy tạo nên một hình ảnh khác của Quang Hải ngoài sân bóng: một người chồng, một người bố và một thành viên trong gia đình.

Ảnh: FBNV

“Càng cưới càng yêu” có lẽ nằm ở cách cả hai đối xử với nhau

Một năm sau ngày cưới, Quang Hải từng đăng lời chúc kỷ niệm với bà xã: “Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Anh yêu em”. Động thái ấy cũng được xem như lời khẳng định tình cảm giữa hai người trước những đồn đoán trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Chu Thanh Huyền vẫn duy trì thói quen đồng hành cùng chồng. Mỗi khi Quang Hải thi đấu cho CLB hay ĐT Việt Nam, cô thường xuyên cổ vũ, thậm chí đưa con tới nơi đội tuyển đóng quân để động viên anh trước những trận đấu quan trọng. Nếu gọi Chu Thanh Huyền là người khiến Quang Hải từ một cầu thủ đào hoa thành người đàn ông của gia đình thì có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Một cuộc hôn nhân bền vững không thể là công sức của riêng một người.

Nhưng rõ ràng, Chu Thanh Huyền có một mindset khá đặc biệt: mạnh mẽ khi bước ra ngoài, nhưng biết mềm lại khi trở về nhà; độc lập trong công việc nhưng không biến sự độc lập thành khoảng cách; yêu chồng nhưng không đồng nghĩa với kiểm soát chồng.

Ảnh: FBNV

Và Quang Hải cũng đáp lại bằng cách của riêng mình: dành cho vợ sự quan tâm, bảo vệ, đồng hành và ngày càng thể hiện rõ vai trò của một người chồng, người cha. Có lẽ vì vậy mà sau những năm tháng yêu kín tiếng, một đám cưới, một cậu con trai và cuộc sống chung đầy bận rộn, người ta vẫn nhìn thấy ở Quang Hải - Chu Thanh Huyền những khoảnh khắc rất tình.

Và đôi khi, bí quyết để một cặp đôi “càng cưới càng yêu” không nằm ở việc ai thắng ai trong một cuộc tranh luận, mà nằm ở chỗ cả hai đều hiểu: người bên cạnh mình không phải đối thủ để chinh phục, mà là người mình muốn cùng xây dựng một mái nhà.