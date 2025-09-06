Cách chọn trang phục và túi xách tinh tế, "rất Việt Nam" của Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Những khung hình đẹp đẽ của Phu nhân Thủ tướng có công lớn từ trang phục và túi xách đậm chất Việt Nam.
Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính - bà Lê Thị Bích Trân là một trong những vị Phu nhân được công chúng vô cùng yêu mến ở thời điểm hiện tại. Thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những khung hình trang trọng ở các sự kiện đặc biệt, những khoảnh khắc đẹp của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân được chia sẻ rộng rãi, thông qua nhiều góc nhìn vừa thú vị vừa gần gũi của người trẻ.
Nếu như Thủ tướng Phạm Minh Chính được người hâm mộ quý mến với những cử chỉ thân thiện thì Phu nhân lại thường xuyên được ngợi khen về phong cách thời trang tinh tế, truyền tải mạnh mẽ hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Trong những chuyến công du nước ngoài hay đón tiếp khách quý đến Việt Nam, bà Bích Trân ưu tiên lựa chọn áo dài truyền thống với các hoạ tiết đậm bản sắc dân tộc như trống đồng, thổ cẩm.
Ngoài ra, phụ kiện đi kèm là túi xách cũng được Phu nhân lựa chọn các sản phẩm mây tre đan thân thuộc, thay vì túi da. Tất cả những chi tiết sâu sắc này giúp công chúng có cái nhìn thiện cảm, tự hào về cách Phu nhân quảng bá nét đẹp của trang phục và văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế.