Cách chọn dứa ngọt lịm, mọng nước chỉ cần nhìn vào 4 điểm này

Dứa chín quanh năm nhưng đạt độ ngọt và giá trị dinh dưỡng nhất thường vào mùa hè. Loại quả này chứa nhiều dưỡng chất quý như vitamin C, protein, canxi, sắt, phốt pho, không chỉ có tác dụng giải khát, làm đẹp da, đào thải độc tố trong cơ thể, mà còn giúp tăng cường miễn dịch và kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa.

Dứa ngon nhất khi đạt độ chín mềm, có vị ngọt sắc, hương thơm ngào ngạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn quả dứa ngon. Nếu không biết chọn, bạn có thể mua phải những quả chua, nhạt.

Để chọn được quả dứa ngon, bạn cần quan sát 4 đặc điểm sau:

Nhìn vào màu sắc vỏ quả dứa

Cách chọn dứa ngon: Quan sát vỏ dứa. (Ảnh: Sohu)

Khi chọn mua dứa, chúng ta thường thấy có ba trạng thái màu sắc là vàng đậm, xanh pha vàng (xanh nhiều hơn vàng) và vàng pha xanh (nhiều vàng hơn xanh). Vậy chúng ta nên chọn dứa màu nào? Nhiều người chọn dứa vàng sậm hoàn toàn vì nghĩ rằng đó là những quả chín ngon, nhưng không hẳn như vậy.

Lý do một số quả dứa có màu vàng sậm hoàn toàn là do để quá lâu và quá chín quá, hình dáng bên ngoài không khác nhiều so với những quả dứa chín thông thường nhưng khi mua về và cắt ra, bạn sẽ thấy điều đó. Thịt dứa có thể sẽ bị nhũn, thậm chí còn có màu đen.

Những quả dứa xanh có pha chút vàng thường chưa chín hẳn, vỏ tương đối cứng, dùng để xào hay nấu canh thì ổn, còn ăn trực tiếp sẽ kém ngon, ăn nhiều thậm chí còn khó chịu cho dạ dày.

Tốt nhất bạn nên chọn những quả dứa có phần màu vàng nhiều hơn phần màu xanh, chúng có vị ngọt và độ giòn vừa phải, không nhũn.

Nhìn vào lá dứa

Có thể chọn dứa ngon dựa vào việc quan sát phần lá. (Ảnh: Sohu)

Chỉ những quả dứa có đủ ánh sáng và chất dinh dưỡng mới có phần lá dài và rậm. Điều đó chứng tỏ quả dứa cũng sẽ giòn và ngọt đậm. Dứa có lá ngắn và thưa cho thấy nó không nhận được đủ ánh sáng và không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng. Những quả này sẽ kém ngọt, hương thơm cũng không nổi bật và có thể còn ít nước.

Nhìn gốc quả dứa

Gốc của quả dứa cũ trông sẽ héo úa và có nhiều đốm đen dày đặc. (Ảnh: Sohu)

Chúng ta có thể biết quả dứa có tươi hay không bằng cách nhìn vào gốc. Nhìn chung, dứa tươi không có đốm đen ở phía dưới và các lá xung quanh tương đối xanh. Thông thường, gốc của quả dứa cũ trông sẽ héo úa và có nhiều đốm đen dày đặc. Những đốm đen này rất có thể bị mốc, phần cùi bên trong bị thối, chúng ta nên tránh mua.

Nhiều người nghĩ nếu mua phải dứa thối thì có thể cắt bỏ phần này đi để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, khi trái cây bị thối, các loại vi sinh vật khác nhau, đặc biệt là nấm, sẽ bắt đầu sinh sản ồ ạt. Tốc độ phát triển của chúng rất nhanh và những chất có hại này sẽ lan ra toàn bộ quả, có thể dẫn đến tình trạng nôn mửa, tiêu chảy.

Nhìn mắt quả dứa

Cách chọn dứa ngon. (Ảnh Sohu)

Điểm cuối cùng cần quan sát khi chọn quả dứa ngon là xem mắt dứa thưa hay dày. Nếu mắt của quả dứa rất nhỏ và phân bố dày đặc thì có nghĩa là nó không nhận đủ ánh sáng và quả dứa sẽ kém ngọt. Ngược lại, nếu mắt dứa tương đối lớn và phân bố thưa thớt, đó là quả có đủ ánh sáng và chất dinh dưỡng. Những quả dứa như vậy sẽ rất ngọt và thơm, bạn có thể yên tâm mua về.

Lưu ý khi ăn dứa

- Nên chọn mua dứa tươi và còn nguyên quả, không dập nát.

- Khi gọt dứa, phải bỏ hết lớp vỏ, cắt sâu cho hết mắt.

- Rửa sạch dứa bằng nước muối trước khi ăn.

- Không nên ăn dứa tươi vào lúc đói vì sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, ruột, gây nôn nao, khó chịu…